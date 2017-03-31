 Emre'nin yeri Florya – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
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    Emre'nin yeri Florya

    Emre'nin yeri Florya

    Scout ekibi, Dortmund’un oyun sistemine benzediği için Galatasaray’ı seçme olasılığının yüksek olduğunu rapor etti. Bunun üzerine Ergün’ün araştırmalara başladığı ifade edildi

    Son günlerde Emre Mor manşetlerden inmezken yıldız oyuncunun, kiralanma ihtimali Galatasaray'ın da ilgisini çekti... Bu konuda en ilginç değerlendirme Galatasaray'ın scout ekibinden geldi.

    "TUDOR, TUCHEL'LE AYNI SİSTEMİ OYNATIYOR"
    Futbol direktörü Cenk Ergün'e transfer raporu sunan Emre Utkucan, "Tuchel; Dortmund'a, Tudor'un oynattığı sistemin birebir aynısını oynatıyor. Emre Mor'u bir yere gönderirlerse oyun taktiğimizi gösterip Emre'yi kiralayabiliriz. Çünkü Emre oynadığı maçlarda Aubameyang'ın arkasında Kagawa ile beraber oynadı. Bizde de Bruma'nın oynadığı bölge... Avrupa'da takımlar yatırım yaptıkları oyuncuları ancak kendi sistemlerinde oynayan takımlara kiralar" ifadelerini kullandı. Ergün bunun üzerine çalışmalara başladı.

    DORTMUND'DAN 25 MAÇ ŞARTI
    Tecrübe kazanması için 'u kiralamaya hazırlanan Borussia Dortmund'un 25 maç oynama garantisi ve oyuncunun yıllık ücretinin ödenmesini istediği bildirildi.
    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:45
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