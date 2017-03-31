Emre'nin yeri Florya
Scout ekibi, Dortmund’un oyun sistemine benzediği için Galatasaray’ı seçme olasılığının yüksek olduğunu rapor etti. Bunun üzerine Ergün’ün araştırmalara başladığı ifade edildi
Son günlerde Emre Mor manşetlerden inmezken yıldız oyuncunun, kiralanma ihtimali Galatasaray'ın da ilgisini çekti... Bu konuda en ilginç değerlendirme Galatasaray'ın scout ekibinden geldi.
"TUDOR, TUCHEL'LE AYNI SİSTEMİ OYNATIYOR"
Futbol direktörü Cenk Ergün'e transfer raporu sunan Emre Utkucan, "Tuchel; Dortmund'a, Tudor'un oynattığı sistemin birebir aynısını oynatıyor. Emre Mor'u bir yere gönderirlerse oyun taktiğimizi gösterip Emre'yi kiralayabiliriz. Çünkü Emre oynadığı maçlarda Aubameyang'ın arkasında Kagawa ile beraber oynadı. Bizde de Bruma'nın oynadığı bölge... Avrupa'da takımlar yatırım yaptıkları oyuncuları ancak kendi sistemlerinde oynayan takımlara kiralar" ifadelerini kullandı. Ergün bunun üzerine çalışmalara başladı.
DORTMUND'DAN 25 MAÇ ŞARTI
Tecrübe kazanması için Emre Mor'u kiralamaya hazırlanan Borussia Dortmund'un 25 maç oynama garantisi ve oyuncunun yıllık ücretinin ödenmesini istediği bildirildi.
"TUDOR, TUCHEL'LE AYNI SİSTEMİ OYNATIYOR"
Futbol direktörü Cenk Ergün'e transfer raporu sunan Emre Utkucan, "Tuchel; Dortmund'a, Tudor'un oynattığı sistemin birebir aynısını oynatıyor. Emre Mor'u bir yere gönderirlerse oyun taktiğimizi gösterip Emre'yi kiralayabiliriz. Çünkü Emre oynadığı maçlarda Aubameyang'ın arkasında Kagawa ile beraber oynadı. Bizde de Bruma'nın oynadığı bölge... Avrupa'da takımlar yatırım yaptıkları oyuncuları ancak kendi sistemlerinde oynayan takımlara kiralar" ifadelerini kullandı. Ergün bunun üzerine çalışmalara başladı.
DORTMUND'DAN 25 MAÇ ŞARTI
Tecrübe kazanması için Emre Mor'u kiralamaya hazırlanan Borussia Dortmund'un 25 maç oynama garantisi ve oyuncunun yıllık ücretinin ödenmesini istediği bildirildi.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:45
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Asla taviz vermeyeceğiz"
Toplam 4
Yorum
TG BOS LAFLAR
- Akbay’dan mest eden sözler
Toplam 4
Yorum
Vatandaş Trabzonlu olupta başka takım tutan ben görmedim gören varmı
- Rezerve!
Toplam 39
Yorum
Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
Emre'nin yeri Florya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.