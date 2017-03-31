Bruma olmayınca ...
Galatasaray'ın ligde gole en çok katkı veren oyuncusu (8 gol-6 asist) Bruma'nın 3 hafta oynayamayacak olması sıkıntı yarattı.
Galatasaray, Bruma'nın oynadığı maçlarda ortalama 14 şut çekerken oynamadığı maçlarda 11.7 şut çekebildi. Aslan'ın şut ortalaması düşerken gol ortalaması da geriledi. Cimbom, Bruma'nın oynadığı maçlarda 1.86, oynamadığı maçlarda ise 1.67 gol ortalamasına düştü.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:15
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Fbli Bu sene emra cogu maçta ilk 18 bile alınmadı şımarıklıgı ve özel hayatı yüzünden dortmunt kiralamak istiyor
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