 Bruma olmayınca ... – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
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    olmayınca ...

    Bruma olmayınca ...

    Galatasaray'ın ligde gole en çok katkı veren oyuncusu (8 gol-6 asist) 'nın 3 hafta oynayamayacak olması sıkıntı yarattı.

    Galatasaray, 'nın oynadığı maçlarda ortalama 14 şut çekerken oynamadığı maçlarda 11.7 şut çekebildi. Aslan'ın şut ortalaması düşerken gol ortalaması da geriledi. Cimbom, Bruma'nın oynadığı maçlarda 1.86, oynamadığı maçlarda ise 1.67 gol ortalamasına düştü.
    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:15
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