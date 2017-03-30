Ya ödeyin-ya ihraç!
Cimbom'da olaylı geçen Olağan Mali Genel Kurul'un yankıları bitmek bilmiyor.
Aidat sorunu da devam ediyor. Sarı-kırmızılı yönetim aidat borcu olan 2 bin 700 üye için bu kez radikal karar almaya hazırlandığı belirtildi. Eski futbolcular Tugay Kerimoğlu, Ergün Penbe, Suat Kaya, Yusuf Altuntaş, eski basketbolcu ve TBF Başkanı Turgay Demirel gibi isimlerin de aralarında bulunduğu iddia edilen binlerce kişinin uzun süre aidatlarını ödemedikleri tespit edildi. Bu üyelerin kulübe toplam borçları 6 milyon TL'yi bulduğu ifade edildi.
YA ÖDEYİN-YA İHRAÇ
Galatasaray'da yıllardır 'kuru kalabalık' olarak yer alan 2 bin 700 üye için son şans. Sarı-kırmızılı kulüp uzun süredir aidat borçlarını ödemeyen, genel kurullara katılmayan üyelerine ihtar çekeceği belirtildi. SMS ve mektup yoluyla bilgilendirme mesajı gönderilecek. 6 yıla varan sürelerde aidat borçlarını ödemeyenlerin 1 ay içinde bunları kasaya yatırmaları beklenecek. Aksi halde askıdaki üyelikleri iptal edilecek.
YA ÖDEYİN-YA İHRAÇ
Galatasaray'da yıllardır 'kuru kalabalık' olarak yer alan 2 bin 700 üye için son şans. Sarı-kırmızılı kulüp uzun süredir aidat borçlarını ödemeyen, genel kurullara katılmayan üyelerine ihtar çekeceği belirtildi. SMS ve mektup yoluyla bilgilendirme mesajı gönderilecek. 6 yıla varan sürelerde aidat borçlarını ödemeyenlerin 1 ay içinde bunları kasaya yatırmaları beklenecek. Aksi halde askıdaki üyelikleri iptal edilecek.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
Ya ödeyin-ya ihraç! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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