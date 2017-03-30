''Vatana ihanetin kupası olmaz!''
Bakan Kılıç, G.Saray Genel Kurulu'nda yaşananları eleştirdi: “Hakan Şükür ve Arif Erdem’in tek ihraç sebebi FETÖ olur. Genel Kurul’da diyorlar ki: Galatasaray’ın şampiyonluklarında emekleri var. Bunlar vatana ihanet ettiler”
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, TRT Haber Kanalı'nda konuştu. Bakan Kılıç, geçtiğimiz günlere damga vuran Galatasaray'ın Genel Kurulu'nda FETÖ'cü hainler Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyeliklerinin oylama sonucu düşürülmemesine de değindi. Bakan Kılıç "Orayı hareketlendiren bir kişi var. Yönetim Kurulu zaten ihraç istemiyle konuyu gündemine almış. Daha sonraki kararda bir anlık bir şeyden sonra provokasyonlar oluyor" ifadelerini kullandı.
'BUNLAR FİRAR ETTİLER'
Galatasaray Yönetimi'nin Genel Kurul'daki skandaldan hemen bir gün sonra toplanıp iki hain Hakan Şükür ve Arif Erdem'i FETÖ'den ihracını da değerlendiren Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç şunları söyledi: "Yönetim, Genel Kurul'a getirilen ancak kabul edilmeyen nedenle yani FETÖ üyesi oldukları için bu iki ismi ihraç etti. Bir de üstüne aidatı eklediler ama asıl konu FETÖ'den ihraç edilmeleriydi. Genel Kurul'da diyorlar ki 'Galatasaray'ın şampiyonluklarına, kupalarına çok emekleri olmuş' Kusura bakmayın da vatana ihanet ettiler. Bunun kupası olmaz. Biz 15 Temmuz'da meydanlardaydık. Hakan Efendi, Arif Efendi neredeydi. Bunlar firari"
DOĞRU OLANI YÖNETİM YAPTI
Bakan Akif Çağatay Kılıç, Genel Kurul'da iki FETÖ'cünün atılmaması üzerine kararın düzeltilmesini istemişti. Sarı-kırmızılı yönetim ertesi gün toplanıp ihraç kararı almıştı. Kılıç da "Yönetim doğru yaptı" demişti.
'BUNLAR FİRAR ETTİLER'
Galatasaray Yönetimi'nin Genel Kurul'daki skandaldan hemen bir gün sonra toplanıp iki hain Hakan Şükür ve Arif Erdem'i FETÖ'den ihracını da değerlendiren Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç şunları söyledi: "Yönetim, Genel Kurul'a getirilen ancak kabul edilmeyen nedenle yani FETÖ üyesi oldukları için bu iki ismi ihraç etti. Bir de üstüne aidatı eklediler ama asıl konu FETÖ'den ihraç edilmeleriydi. Genel Kurul'da diyorlar ki 'Galatasaray'ın şampiyonluklarına, kupalarına çok emekleri olmuş' Kusura bakmayın da vatana ihanet ettiler. Bunun kupası olmaz. Biz 15 Temmuz'da meydanlardaydık. Hakan Efendi, Arif Efendi neredeydi. Bunlar firari"
DOĞRU OLANI YÖNETİM YAPTI
Bakan Akif Çağatay Kılıç, Genel Kurul'da iki FETÖ'cünün atılmaması üzerine kararın düzeltilmesini istemişti. Sarı-kırmızılı yönetim ertesi gün toplanıp ihraç kararı almıştı. Kılıç da "Yönetim doğru yaptı" demişti.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:28
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
''Vatana ihanetin kupası olmaz!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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