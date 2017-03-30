Subotic listede var mı?
Galatasaray son dönemde Borussia Dortmund'da forma giyen Subotic ile anılırken sarı-kırmızılı yönetimden bu konuda yalanlama geldi. Yöneticiler, "Geçen yıl kendisi ile bir dönem ilgilendik. Ancak bu sezon adına transferi gündemimizde yok" ifadesini kullandı.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
Subotic listede var mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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