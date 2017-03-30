 Subotic listede var mı? – Fotomaç – 30 Mart 2017
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HEPSİ
    30 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    listede var mı?

    Subotic listede var mı?
    son dönemde 'da forma giyen Subotic ile anılırken sarı-kırmızılı yönetimden bu konuda yalanlama geldi. Yöneticiler, "Geçen yıl kendisi ile bir dönem ilgilendik. Ancak bu sezon adına transferi gündemimizde yok" ifadesini kullandı.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:06
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