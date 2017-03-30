Podolski’ye japonya desteği

Bir dönem Japonya'da forma giymiş olan Pierre Littbarski'den Vissel Kobe ile el sıkışan Lukas Podolski'ye destek geldi.

Alman basınına açıklamalarda bulunan 52 yaşındaki isim, Podolski'ye "Japanisch im Sauseschritt" isimli kitabı hediye ettiğini söylerken, "Ben oraya gitmeden önce hep İngilizce-Japonca kitaplar vardı. Poldi'nin kararında etkim var mı bilmiyorum ama menajerine sadece pozitif şeyler söylemiştim. Orada başarılı olacağına gönülden inanıyorum" dedi.



Podolski, 2 milyon 600 bin euro bonservis bedeliyle Japonya'nın yolunu tutmuştu.