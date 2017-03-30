Podolski’ye japonya desteği
Bir dönem Japonya'da forma giymiş olan Pierre Littbarski'den Vissel Kobe ile el sıkışan Lukas Podolski'ye destek geldi.
Alman basınına açıklamalarda bulunan 52 yaşındaki isim, Podolski'ye "Japanisch im Sauseschritt" isimli kitabı hediye ettiğini söylerken, "Ben oraya gitmeden önce hep İngilizce-Japonca kitaplar vardı. Poldi'nin kararında etkim var mı bilmiyorum ama menajerine sadece pozitif şeyler söylemiştim. Orada başarılı olacağına gönülden inanıyorum" dedi.
Podolski, 2 milyon 600 bin euro bonservis bedeliyle Japonya'nın yolunu tutmuştu.
Podolski, 2 milyon 600 bin euro bonservis bedeliyle Japonya'nın yolunu tutmuştu.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
Podolski’ye japonya desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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