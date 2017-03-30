 Koray kiralanacak – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Koray kiralanacak

    Koray kiralanacak
    , sakatlığının ardından yeniden sahalara dönmek için gün sayan 'in kiralanmasını istedi. Hırvat çalıştırıcı, 22 yaşındaki stoperin sürekli forma giyebileceği bir takıma kiralanmasını ve düzenli olarak forma giymesi halinde kalitesini yansıtabileceğini ifade etti. Koray'ın önümüzdeki sezon Almanya'ya ya da Spor Toto Süper Ligi'nde bir takıma verilmesi planlanıyor.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:06
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