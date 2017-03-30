Koray kiralanacak
Igor Tudor, sakatlığının ardından yeniden sahalara dönmek için gün sayan Koray Günter'in kiralanmasını istedi. Hırvat çalıştırıcı, 22 yaşındaki stoperin sürekli forma giyebileceği bir takıma kiralanmasını ve düzenli olarak forma giymesi halinde kalitesini yansıtabileceğini ifade etti. Koray'ın önümüzdeki sezon Almanya'ya ya da Spor Toto Süper Ligi'nde bir takıma verilmesi planlanıyor.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
Koray kiralanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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