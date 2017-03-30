 Jübile için erken! – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Jübile için erken!

    Jübile için erken!
    Gelecek sezonu Tudor üzerinden kurgulamaya çalışan Galatasaray yönetimi kolları sıvadı. Sözleşmesi bitecek olan Sabri (32) ve bir yıl daha anlaşması bulunan Hakan (34) yeni sezonun kadrosunda düşünülmezken yönetim, iki oyuncuya da "jübile" teklif etti. İki oyuncunun da daha oynamak istediği için bu fikre fazla sıcak bakmadığı belirtildi.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:07
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