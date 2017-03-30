Jübile için erken!
Gelecek sezonu Tudor üzerinden kurgulamaya çalışan Galatasaray yönetimi kolları sıvadı. Sözleşmesi bitecek olan Sabri (32) ve bir yıl daha anlaşması bulunan Hakan (34) yeni sezonun kadrosunda düşünülmezken yönetim, iki oyuncuya da "jübile" teklif etti. İki oyuncunun da daha oynamak istediği için bu fikre fazla sıcak bakmadığı belirtildi.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
Jübile için erken! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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