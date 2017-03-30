 Himmet buluşması – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Himmet buluşması

    Himmet buluşması

    G.Saray'dan terör örgütü üyesi oldukları için ihraç edilen , ve , Uşak'da defalarca bir araya gelmiş. Ülke dışına 500 milyon dolar gitmiş!

    Genel Kurul kararıyla oy çokluğuyla üyelikten atılan hain iş adamı (Bürokrasi İmamı baş yardımcısı) ile yönetimin ihraç ettiği ve 'in ortak iş yaptıkları ortaya çıktı. 'nün Uşak'taki yapılanmasında rol oynadığı belirtilen Hazim Sesli ve Hakan Şükür'ün defalarca buluşup arazi tahsisi görüşmeleri yaptıkları Uşak 2. Ağır Mahkemesi'nde görülen dava dosyasında yer alıyor.

    PARALARI KAÇIRDILAR
    24'ü tutuklu 111 sanıklı davada bazı tanıklar Hazim Sesli ve Hakan Şükür'ün sık sık Uşak'ta bir araya geldiğini ifade ettiler. UŞAK'ta devam eden davanın iddianamesinde Hazim Sesli ve Hakan Şükür'ün himmet toplama adı altında defalarca buluştuğu kaydediliyor. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrika, Tunus, Fas, Ürdün ve Almanya gibi ülkelerdeki bankaların aracılığıyla ABD'deki 1 numaralı hain Fetullah Gülen'e 500 milyon dolar gönderildiği de belirtiliyor.

    İFLAS ETTİRDİLER
    Uşak'ta kirli tezgah kuran FETÖ'cülerin bu kahpe terör örgütüne finansal destek sağlamayan iş adamlarına yönelik baskılarla onları tehdit ettikleri de belirtiliyor. Hatta birçoğunu iflasa sürükledikleri de iddianamede yer alıyor. İşte Hakan Şükür de bu hain oluşumun Uşak'taki sorumlusuyla sık sık buluşarak himmeti kontrol ediyordu. Devlete sızmış hain kadrolarıyla insanların emekleriyle, ekmekleriyle oynadılar.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:29
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