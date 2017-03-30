G.Saray, Adanaspor hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında TT Arena'da Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen sarı-kırmızılıların antrenmanı ısınma koşusuyla başladı. Daha sonra iki grup halinde dar alanda topa sahip olma çalışması yapan oyuncular, interval koşuyla antrenmana devam etti. Antrenmanın bir sonraki bölümünde baskı ve reaksiyon çalışmaları üzerinde duruldu. Son bölümde sahanın üçte ikisinin kullanıldığı çift kale maçın ardından antrenman tamamlandı.



Sneijder, milli takımdan döndü

Antrenmanda Hollanda Milli Takımı'ndan dönen Wesley Sneijder de yer alırken, Portekiz U-21 Takımı'nda sakatlanan Bruma'nın ise tedavisine devam edildi. Lionel Carole de takımdan ayrı kendisine hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.



Galatasaray, Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.