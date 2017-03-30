G.Saray, Adanaspor hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında TT Arena'da Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Sneijder, milli takımdan döndü
Antrenmanda Hollanda Milli Takımı'ndan dönen Wesley Sneijder de yer alırken, Portekiz U-21 Takımı'nda sakatlanan Bruma'nın ise tedavisine devam edildi. Lionel Carole de takımdan ayrı kendisine hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.
Galatasaray, Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saat 17.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:35
- Cavani'nin yanı Van Persie!
Toplam 13
Yorum
KrAlex Kronik sakat olduğunu bildiklerini düşünüyorum son derece alanın elinde kalır. Sırf forma satışına faydası oldu gerisi çöp.
- Doping, pistte madalya bırakmadı
Toplam 3
Yorum
sami zaten normal yoldan madalya kazanmamiz imkansizdi, sporculardan cok antrenorler ve federasyon hakkinda srusturma acilmali, onlar tesvik etti
- Umut iksiri
Toplam 5
Yorum
Ufuk Fenerbahçe'nin transfer komitesinin yerine ben gelsem, 5m ye şampiyon olabilecek kadro kurarım. Bu kadar kötü transfer komitesi olamaz
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