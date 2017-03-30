Galatasaray'ın konuğu Baskonia
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray Odeabank, yarın sahasında İspanya temsilcisi Baskonia'yı konuk edecek.
Avrupa Ligi'nde play-off şansının haftalar önce kaybeden sarı-kırmızılı takım, seyircisi önünde oynayacağı son maçı kazanarak taraftarına galibiyet hediye etmek istiyor.
Ligde 10 galibiyetle 13. sırada bulunan Galatasaray Odeabank, son 5 haftada aldığı 3 galibiyetle çıkışa geçti. Bu sürede Real Madrid'i içeride, Olympiakos'u deplasmanda yenen sarı-kırmızılılar, önemli galibiyetlere imza attı.
Play-off'u garantileyen İspanyol temsilcisi Baskonia ise 4. sıra için mücadelesini sürdürüyor. Ligde 16 galibiyetle averajla 7. sırada yer alan İspanyol temsilcisi, dördüncülük iddiasını sürdürebilmek için İstanbul'dan galibiyetle ayrılması gerekiyor.
Bu iki takım arasında sezonun ilk maçını Baskonia sahasında 69-62 kazanmıştı. Galatasaray Odeabank, rakibi karşısında bu organizasyonda oynadığı daha önceki 3 maçı da kaybetti.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:05
- ''Tapusuyla alırız!''
Toplam 5
Yorum
dasdsa emre mor u bırakında kendini avrupada geliştirsin TÜRKİYE de harcanıp gider buruma gibi inşALLAH TÜRKİYEYE GELMEZ
- Rezerve!
Toplam 9
Yorum
ŞanlıKanarya Türkiye'nin en büyük kulübüne Fenerbahçe'ye getirirler Emre Mor'u. Diğer kulüpler boşuna uğraşmasın Fb varken diğer takımlar için üzgünüm.
- Gözler Moussa’da
Toplam 1
Yorum
AXU Vay bea, Fenerbahçe'nin düştüğü duruma bak!
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