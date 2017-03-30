 Dursun Özbek'ten KKTC Başbakanı'na ziyaret – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    Dursun Özbek'ten KKTC Başbakanı'na ziyaret

    Dursun Özbek'ten KKTC Başbakanı'na ziyaret

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i makamında kabul etti.

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün'e ziyarette bulundu. Başbakanlık ofisinde gerçekleşen kabulde açıklama yapılmadı. Kabulde Başbakan Özgürgün, Özbek'e anı plaketi, Özbek de Özgürgün'e Galatasaray forması ve sarı-kırmızılıların tarihini anlatan bir kitap hediye etti.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:09
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