Dursun Özbek'ten KKTC Başbakanı'na ziyaret
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’i makamında kabul etti.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:09
- Cavani'nin yanı Van Persie!
Toplam 13
Yorum
KrAlex Kronik sakat olduğunu bildiklerini düşünüyorum son derece alanın elinde kalır. Sırf forma satışına faydası oldu gerisi çöp.
- Doping, pistte madalya bırakmadı
Toplam 3
Yorum
sami zaten normal yoldan madalya kazanmamiz imkansizdi, sporculardan cok antrenorler ve federasyon hakkinda srusturma acilmali, onlar tesvik etti
- Umut iksiri
Toplam 5
Yorum
Ufuk Fenerbahçe'nin transfer komitesinin yerine ben gelsem, 5m ye şampiyon olabilecek kadro kurarım. Bu kadar kötü transfer komitesi olamaz
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