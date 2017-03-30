 Drogba 2. Lige – Fotomaç – 30 Mart 2017
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HEPSİ
    30 Mart 2017, Perşembe
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    Drogba 2. Lige

    Drogba 2. Lige
    'ın unutulmaz isimlerinden Didier Drogba, ABD'nin ikinci seviye ligi olan United Soccer League'de (USL) mücadele eden Phoenix Rising ile anlaştı. 39 yaşındaki yıldızın, 3 yıllık sözleşme imzaladığı, ilk yılın ardından görevine sportif direktör olarak devam etmesinin planlandığı bildirildi.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:56
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