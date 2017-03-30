Dev yarış için geri sayım
Galatasaray’da artık gözler 2018’deki kongreye çevrildi.
Galatasaray'da merakla beklenilen mali genel kurul geride kalırken şimdi gözler Mayıs 2018'de yapılacak seçimli kongreye çevrildi. Artık ibra yetkisini kapan Dursun Özbek ve yönetiminin rahat bir nefes alırken Özbek yeniden aday olması halinde kendisini çetin bir yarışın içinde bulacak. Gelecek yıl Adnan Öztürk, Ünal Aysal, Ahmet Özdoğan, Abdürrahim Albayrak ve devam etmek isterse Dursun Özbek arasında büyük heyecan yaşanacak. Beş aday şimdiden hazırlıklarına başlarken, Galatasaray tarihinin en heyecan verici seçimlerinden biri olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
ALBAYRAK ÇOK İDDİALI
Galatasaray camiasının sevilen ismi Abdürrahim Albayrak, "Erken konuşmak istenmiyorum ama 2018 için bayağı iddialıyım" demişti. Ayrıca daha önce başkanlık için yarışan Adnan Öztürk ise, "Bana ne zaman görev düşerse hazırım" açıklaması yapmıştı.
AYSAL İŞARET BEKLİYOR
Taraftarların aklı, geri dönüş sinyalleri veren ancak son mali kongrede şu anda gündeminde adaylık olmadığını söyleyerek bir anda geri adım atan Ünal Aysal'da... Sarı-kırmızılıların en çok desteklediği isimlerden olan Aysal'ın camia içinden de desteklenmesi halinde baskıya dayanamayarak yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
ALBAYRAK ÇOK İDDİALI
Galatasaray camiasının sevilen ismi Abdürrahim Albayrak, "Erken konuşmak istenmiyorum ama 2018 için bayağı iddialıyım" demişti. Ayrıca daha önce başkanlık için yarışan Adnan Öztürk ise, "Bana ne zaman görev düşerse hazırım" açıklaması yapmıştı.
AYSAL İŞARET BEKLİYOR
Taraftarların aklı, geri dönüş sinyalleri veren ancak son mali kongrede şu anda gündeminde adaylık olmadığını söyleyerek bir anda geri adım atan Ünal Aysal'da... Sarı-kırmızılıların en çok desteklediği isimlerden olan Aysal'ın camia içinden de desteklenmesi halinde baskıya dayanamayarak yeniden aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
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