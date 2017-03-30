''Büyük sorunlarımız var''
Galatasaray'ın teklifini ikiletmeyen hırvat çalıştırıcıdan kadro itirafı: “Galatasaray’ın kazanması için buradayım ama kendi yaratmadığım bir durumda; kendi seçmediğim oyuncularla işimiz hiç kolay değil”
Galatasaray'ın Trabzonspor karşısındaki kötü futbolu büyük ümitlerle takımın başına geçen Igor Tudor'un da gözünü korkuttu. Ligin yayıncı kuruluşu beIN Sports'a açıklamalarda bulunan genç çalıştırıcı, "İstanbul'daki hayatınız nasıl gidiyor?" sorusu üzerine adeta içini döktü. "İstanbul şahane bir yer ama burada bulunma sebebim şehir değil" diyerek şöyle konuştu: Galatasaray'ın kazanması için buradayım ama sezon sonuna geldik, o yüzden bir teknik adam için hiç kolay değil. Özellikle de kendi yaratmadığım bir durumda, kendi seçmediğim oyuncularla... Adapte olmalıyım.
KONUŞMA ZAMANI DEĞİL
Şu an çok fazla konuşmanın değil çalışmanın zamanı, sezonu en iyi şekilde bitirip, gelecek sezon şampiyon olacak bir takım yaratmanın peşindeyiz. Şimdiden ona odaklandık ve gelecek için de çalışıyoruz. Tudor, "Takımda en çok neyi değiştirmek istiyorsunuz?" sorusuna ise "Önce mantalite, sonra kondisyon ve son olarak taktik üstüne çalışarak takım kurmak istiyoruz. Tabii ki burada süregelen uzun süreli sorunlar var. Bu tip şeyler antrenmanda değişir. Son 8 haftada her pazar ufak da olsa bir gelişme görmek istiyoruz. Bir anda büyük şeyler başarmak kolay değil" yanıtını verdi. Tudor, "İyi performans geldikçe iyi sonuçlar gelecektir" diyerek beklentisini de dile getirdi.
SNEİJDER ÇOK MERAKLI
İgor Tudor, aralarında sorun olduğu belirtilen Wesley Sneijder için övgü dolu ifadeler kullandı. İddiaları yalanlayan genç çalıştırıcı, "Wesley Sneijder ile iyi bir ilişkimiz var. Wesley, konuşmayı ve anlatmayı seven, meraklı biri. Çok yetenekli bir oyuncu. Futbolda son dönemdeki en iyi orta saha oyuncularından biri" dedi.
KONUŞMA ZAMANI DEĞİL
Şu an çok fazla konuşmanın değil çalışmanın zamanı, sezonu en iyi şekilde bitirip, gelecek sezon şampiyon olacak bir takım yaratmanın peşindeyiz. Şimdiden ona odaklandık ve gelecek için de çalışıyoruz. Tudor, "Takımda en çok neyi değiştirmek istiyorsunuz?" sorusuna ise "Önce mantalite, sonra kondisyon ve son olarak taktik üstüne çalışarak takım kurmak istiyoruz. Tabii ki burada süregelen uzun süreli sorunlar var. Bu tip şeyler antrenmanda değişir. Son 8 haftada her pazar ufak da olsa bir gelişme görmek istiyoruz. Bir anda büyük şeyler başarmak kolay değil" yanıtını verdi. Tudor, "İyi performans geldikçe iyi sonuçlar gelecektir" diyerek beklentisini de dile getirdi.
SNEİJDER ÇOK MERAKLI
İgor Tudor, aralarında sorun olduğu belirtilen Wesley Sneijder için övgü dolu ifadeler kullandı. İddiaları yalanlayan genç çalıştırıcı, "Wesley Sneijder ile iyi bir ilişkimiz var. Wesley, konuşmayı ve anlatmayı seven, meraklı biri. Çok yetenekli bir oyuncu. Futbolda son dönemdeki en iyi orta saha oyuncularından biri" dedi.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
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