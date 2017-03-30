''Beşiktaşlı golcüyü alabiliriz''
Yönetim, Tudor’a, ‘Beşiktaşlı golcüyü alabiliriz’ dedi.
Lukas Podolski'nin satılmasıyla elinde sadece Eren Derdiyok kalan Igor Tudor gelecek sezon derin bir kadro istiyor. Hırvat teknik adam, Eren'in önünde birinci forvet istiyor. Fakat her türlü sakatlığın da göz önüne alınarak bir de yedek santrfor talep etti. Futbol Şubesi Sorumlusu Mehmet Özbek ise Tudor'un önüne Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Ömer Şişmanoğlu'nu getirdi. İstemesi durumunda 27 yaşındaki golcü oyuncuya sözleşme imzalatabileceklerini iletti. Tudor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Beşiktaş'tan ayrılmaya hazırlanan golcü oyuncuyu fazla sıcak bakmasa da alternatif listede bulunmasını istedi.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
''Beşiktaşlı golcüyü alabiliriz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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