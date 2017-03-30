 ''Beşiktaşlı golcüyü alabiliriz'' – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    ''Beşiktaşlı golcüyü alabiliriz''

    ''Beşiktaşlı golcüyü alabiliriz''

    Yönetim, Tudor’a, ‘Beşiktaşlı golcüyü alabiliriz’ dedi.

    Lukas Podolski'nin satılmasıyla elinde sadece Eren Derdiyok kalan gelecek sezon derin bir kadro istiyor. Hırvat teknik adam, Eren'in önünde birinci forvet istiyor. Fakat her türlü sakatlığın da göz önüne alınarak bir de yedek santrfor talep etti. Futbol Şubesi Sorumlusu Mehmet Özbek ise Tudor'un önüne 'ta forma şansı bulamayan 'nu getirdi. İstemesi durumunda 27 yaşındaki golcü oyuncuya sözleşme imzalatabileceklerini iletti. Tudor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Beşiktaş'tan ayrılmaya hazırlanan golcü oyuncuyu fazla sıcak bakmasa da alternatif listede bulunmasını istedi.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:29
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