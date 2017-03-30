2700 gider 2700 gelir

Yönetim ilginç bir uygulamaya daha imza atacak.

Aidatlarını yatırmayan 2 bin 700 kişinin ne kadarının bunları sarı-kırmızılı kulübün kasasına yatıracağı belirsiz. Ancak verilen süre sonunda yatıran kişi sayısı 2 bin 700'den çıkarılacak. Örnek olarak 200 kişi ödemişse geriye kalan 2 bin 500 üye ihraç edilecek. Yerlerine yeni 2 bin 500 yeni üye alınacak.