2700 gider 2700 gelir
Yönetim ilginç bir uygulamaya daha imza atacak.
Aidatlarını yatırmayan 2 bin 700 kişinin ne kadarının bunları sarı-kırmızılı kulübün kasasına yatıracağı belirsiz. Ancak verilen süre sonunda yatıran kişi sayısı 2 bin 700'den çıkarılacak. Örnek olarak 200 kişi ödemişse geriye kalan 2 bin 500 üye ihraç edilecek. Yerlerine yeni 2 bin 500 yeni üye alınacak.
- 30 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:15
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Bu karar Fenerbahçe'yi aklamadı"
Toplam 13
Yorum
hakkın elinden alındığındada bunları yazarmısın
- Wesley değil Nasri
Toplam 28
Yorum
TransferMarket MUSLERA 5 BRUMA 7 CAROLE 3 SNEİJDER 5 EN FAZLA EDECEĞİ 20 :D 45 NE YA oda alan olursa 20 :D ki sanmıyorum alacak var mı :)
- Çifte atak
Toplam 16
Yorum
gsli vida turkiyede oynamayi hak etmiyor, yaptigi hereketleri unutmadik son milli macda
2700 gider 2700 gelir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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