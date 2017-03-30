 2700 gider 2700 gelir – Fotomaç – 30 Mart 2017
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    30 Mart 2017, Perşembe
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    2700 gider 2700 gelir

    2700 gider 2700 gelir

    Yönetim ilginç bir uygulamaya daha imza atacak.

    Aidatlarını yatırmayan 2 bin 700 kişinin ne kadarının bunları sarı-kırmızılı kulübün kasasına yatıracağı belirsiz. Ancak verilen süre sonunda yatıran kişi sayısı 2 bin 700'den çıkarılacak. Örnek olarak 200 kişi ödemişse geriye kalan 2 bin 500 üye ihraç edilecek. Yerlerine yeni 2 bin 500 yeni üye alınacak.
    1. 30 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:15
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