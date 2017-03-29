 Wesley değil Nasri – Fotomaç – 29 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Wesley değil Nasri

    Wesley değil Nasri

    Hollandalı ayrılık sinyali verince Fransız yıldızla temasa geçildi. Radio Cadena Ser’den bomba iddia: Sevilla, Nasri için opsiyonu kullanmayacak. Zaten satın alma opsiyonuyla kiralamak için Manchester City ile temas kurmuş. Seneye İstanbul’da olabilir.

    'da sezon sonu yaklaşırken bir kez daha Wesley Sneijder için kalacak mı gidecek mi dedikoduları arttı. Hollandalı yıldızın geçen hafta ülke basınına yaptığı "Kulübün çok borcu var. Nasıl bir takım kurmayı planlıyorlar bu önemli. İki taraf da memnun değilse bunca fantastik yıldan sonra birbirimize karşı dürüst oluruz" demişti. Veda sinyali olarak adlandırılan bu sözlerin ardından İspanya'dan da bomba bir iddia geldi.

    TÜRKLER ÖDEYEBİLİR
    İspanyol Radyosu Cadena Ser, Sevilla'nın için opsiyon hakkını kullanmayacağını belirtti. Radyonun iddiasına göre Galatasaray, Sneijder'in olası ayrılığı ihtimalini düşünerek Fransız yıldız için bonservisini elinde bulunduran Manchester City ile ilk teması kurdu. Haberde Nasri'nin yüksek ücretini ancak Türkiye, Çin ve Arap takımlarının karşılayabileceği kaydedildi. Galatasaray, satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.

    ÇOK BÜYÜK YETENEK
    Samir Nasri, futbolcu fabrikası olan Fransızların yetiştirdiği büyük yıldızlardan biri. Top tutma, pas, kilit pas verme, duran topları kullanma, orta açma, ara pası verme, adam geçme alanlarında uzman. İkili mücadeleyi fazla sevmiyor. Defansa katkısı ise zayıf. Top ayağına gelince ise adeta bir orkestra şefi.

    2 GOL, 3 ASİSTLİK KATKI
    Samir Nasri büyük umutlarla gittiği Sevilla'da aradığını bulamadı. 29 yaşındaki Fransız orta saha 19 lig maçında forma şansı elde etti. Bu karşılaşmalarda rakip kaleye 2 gol gönderebilen Samir Nasri, 3 de asist yaptı. Sevilla performansını yeterli görmüyor.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Wesley değil Nasri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.