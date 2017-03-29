Wesley değil Nasri
Hollandalı ayrılık sinyali verince Fransız yıldızla temasa geçildi. Radio Cadena Ser’den bomba iddia: Sevilla, Nasri için opsiyonu kullanmayacak. Zaten Galatasaray satın alma opsiyonuyla kiralamak için Manchester City ile temas kurmuş. Seneye İstanbul’da olabilir.
TÜRKLER ÖDEYEBİLİR
İspanyol Radyosu Cadena Ser, Sevilla'nın Samir Nasri için opsiyon hakkını kullanmayacağını belirtti. Radyonun iddiasına göre Galatasaray, Sneijder'in olası ayrılığı ihtimalini düşünerek Fransız yıldız için bonservisini elinde bulunduran Manchester City ile ilk teması kurdu. Haberde Nasri'nin yüksek ücretini ancak Türkiye, Çin ve Arap takımlarının karşılayabileceği kaydedildi. Galatasaray, satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.
ÇOK BÜYÜK YETENEK
Samir Nasri, futbolcu fabrikası olan Fransızların yetiştirdiği büyük yıldızlardan biri. Top tutma, pas, kilit pas verme, duran topları kullanma, orta açma, ara pası verme, adam geçme alanlarında uzman. İkili mücadeleyi fazla sevmiyor. Defansa katkısı ise zayıf. Top ayağına gelince ise adeta bir orkestra şefi.
2 GOL, 3 ASİSTLİK KATKI
Samir Nasri büyük umutlarla gittiği Sevilla'da aradığını bulamadı. 29 yaşındaki Fransız orta saha 19 lig maçında forma şansı elde etti. Bu karşılaşmalarda rakip kaleye 2 gol gönderebilen Samir Nasri, 3 de asist yaptı. Sevilla performansını yeterli görmüyor.
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:06
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
super ligde hic bekletilmeden uygulamaya gecmesi l onumuzdeki sezondan itibaren tff hemen uygulamaya koysun. Seyirci icinde orta hakem ayni amerikan futbolundaki gibi duyurusunu yapsin.
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Var Aracının frekansına girmek isteyebilecek fanatik hackerlar hazır mı ?
- ''Kiralama durumumuz olabilir''
Toplam 10
Yorum
FUTBOL USA FB VE BJK FATIH TERIME DUA ETSIN EMRE MOR'U KESFETTI DORTMUND 'A GITMESINI SAGLADI, EMRE KOYU GS'LI AMA DURSUN ISE YARAMIYANLARI ALIYOR.
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