 ''Ne G.Saray’ı!'' – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    ''Ne G.Saray’ı!''

    ''Ne G.Saray’ı!''
    Vitor Pereira'nın F.Bahçe'ye aldırmaya çalıştığı 'a G.Saray'ın da talip olduğu ortaya çıktı. Sao Paulo'da forma giyen Brezilyalı stoper "Teklif geldi ama düşünmedim. G.Saray'ı istemedim" dedi.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:57
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