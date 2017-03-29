 Muslera’yı şaşırdılar – Fotomaç – 29 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Muslera’yı şaşırdılar

    Muslera’yı şaşırdılar
    İspanyol Gazetesi AS, Galatasaray'ın kalecisi 'yı Fenerbahçeli yaptı!.. Uruguay'ın Brezilya ile oynadığı maçın haberini yapan gazete Muslera'yı yanlışlıkla kalecisi diye tanıttı. Sarı-kırmızılı taraftarlar AS'ı uyardı.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muslera’yı şaşırdılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.