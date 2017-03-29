 ''Hukuka uygun değil'' – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    ''Hukuka uygun değil''

    ''Hukuka uygun değil''
    Disiplin Kurulu Raportörü Can Baydarol, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) ilişkisi olan Hakan Şükür ve Arif Erdem'in genel kurulda ihraç edilmemesinin hukuka uygun olmadığını söyledi. Baydarol, FETÖ'cü Hüseyin Avni Mutlu, Şahabettin Harput, İsmail Demiriz ve Hazim Sesli'nin ihraç edildiğini hatırlatarak, "Aynı gerekçelerle 5 kişiyi ihraç edip, 2 kişiyi içeride bırakmak hukuken uygun değil. Hukukun herkes için aynı şekilde uygulanmalı" dedi.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:15
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