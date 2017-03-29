 ''Hagi çok cesaretsiz'' – Fotomaç – 29 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Mart 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    '' çok cesaretsiz''

    ''Hagi çok cesaretsiz''

    Eski G.Saraylı 'ten olay sözler...

    Misi: "Güldüğüm ve sakız çiğnediğim için kadro dışı kaldığımı söylediler. 'den özür dilememi istediler. Bunları bana Hagi söylemedi çünkü gelip yüzüme konuşacak cesareti yok."
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:52
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Hagi çok cesaretsiz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.