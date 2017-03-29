G.Saray'da FETÖ temizliği

Galatasaray Genel Kurulu'nda Hakan Şükür ve Arif Erdem ile birlikte 7 kişinin FETÖ terör örgütüne üye olmaları nedeniyle kulüpten ihracı oymalası öncesinde konuşma yapan Kadir Çetinçalı, G.Saray Yönetimi tarafından disipkin kuruluna sevk edildi.

Galatasaray Yönetimi'nin Kadir Çetinçalı'yı Galatasaray üyeliğinden ihraç etmesi bekleniyor.