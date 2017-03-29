''FETÖ'den attık!''
Başkan Dursun Özbek, FETÖ’cü hainler Hakan Şükür ve Arif Erdem’in ihraç edilme nedenini açıkladı. Genel kuruldan çıkan kararın tüm camiayı çok üzdüğünü belirten Özbek, "Bunun Galatasaray'a yakışmayan bir sonuç olduğunu düşündük. Hakan Şükür ile Arif Erdem'i FETÖ bağlantıları nedeniyle ihraç ettik" dedi.
NTV Spor'a konuşan Özbek; Şükür ve Erdem'i disiplin kuruluna sevk ettiklerini ve kuruldan ihraç kararı çıktığını ifade ederek, "Tüzük gereği genel kurula sevk etmemiz gerekiyordu. Genel kurula benzer suçta 7 kişiyi gönderdik, 5'i ihraç edildi. Hakan Şükür ve Arif Erdem reddedildi. Bu isimler terör örgütlerine bulaşmış Galatasaray Kulübü'nün üyesi olma hakkını kaybetmiştir. Galatasaray ve camianın böyle bir kara gölgeyi içinde taşıması mümkün değildi" diye konuştu.
SALONU PROVOKE ETTİLER
Başkan Özbek, Mali Genel Kurul'da ihraç kararı çıkmamasının ardından yaşanan süreci anlatarak, "11-12 saatlik bir maratondan sonra büyük bir kısmın salonu terk etmesi ve provokatif bir kısmın var olması, olayı duygusal bir hale getirdi. Ben böyle bir kararı beklemiyordum. Ben bu kararın bütün camiayı çok üzdüğünü biliyorum. Özellikle de yönetim kurulu üyelerini ve beni üzmüştür. Yönetim kurulu bu konudaki iradesini değiştirmedi. Ertesi gün toplandık. Bunun Galatasaray'a yakışmayan bir sonuç olduğunu düşündük ve bu iki ismin, FETÖ bağlantıları çerçevesinde ihracına karar verdik" ifadelerini kullandı.
AİDAT ANA SEBEP DEĞİL
Genel kurulun verdiği kararı göz ardı etmelerinin mümkün olmadığını söyleyen Dursun Özbek, "Tüzüğün bize verdiği yetkiye göre aidatını peş peşe 6 sene yatırmamışsa ihraç edebilirsiniz. Biz bunu çalıştırdık ama bu ana sebep değil. Aidatların ödenmemesi bu durumda tüzük gereği artı bir durum teşkil etmiştir. İhraç nedenleri terör örgütü ile olan bağlantıdan ötürüdür. Bu bağlantıları hiçbir zaman inkar etmemişlerdir ve kaçaklardır. Kaçarak suçluluklarının tescilini yapmışlardır. Ana sebep budur. Cumhuriyetimize, devletimize düşman bir yapıda yer almış insanların kulübümüzde işi yoktur" açıklamasını yaptı.
AVRUPA'YA GİDECEĞİZ
Başkan Özbek, Avrupa kupalarına katılma yönünde bir engelleri kalmadığını dile getirip; "Galatasaray önümüzdeki sezon kupalarda yer alma hakkı kazanırsa katılabilecek durumda. Hiç bir sorun yok. Finansal Fair Play dikkate alındığı zaman bu borç yükü ve ettiği zararlar nedeniyle geçtiğimiz dönemlerde turnuvalara alınmadı. UEFA, Galatasaray'a tek şart koydu. Sen oyunculara ödediğin maaşlar, primler dahil 65 milyon euro'yu geçemezsin. Senin cezan bu. Bu şarta göre maaş sistemini bu sene 61 milyon euro ile kapatacağız" dedi.
3 SENEDE ÇOK İŞ YAPTIK
"Yönetim zayıf" eleştirilerini kabul etmediğini kaydeden Özbek, "Otel inşaatı devam ediyor. Florya'yı taşımaya çalışıyoruz. Bunlar 3 senelik yönetime sığacak işler mi? 'Galatasaray battı' denilen dönemde Galatasaray'ı devraldık. Ben Galatasaray'ın mali yapısını düzelteceğim. Bunu yapmaya çalışıyorum. Gelirimiz-giderimiz eşit. Sadece faiz kısmını halletmemiz gerekiyor" dedi.
ÖZBEK'TEN SATIRBAŞLARI
Tudor'un idmanları ağır
Yeni teknik direktörümüz İgor Tudor'un antrenman metotları son derece farklı. İdmanlar eskiye göre çok daha ağır. Takım buna ilk hafta alışmakta zorlandı ama şimdi alıştılar. Bundan sonraki haftalarda da daha fazla koşan, mücadele eden bir takım göreceğiz.
-Önümüzdeki sezonun idari yapılanmasını kısa süre içinde belirleyeceğiz. Galatasaray'ın daha başarılı olması için elbette önlemler, kararlar alacağız.
-Mehmet Özbek, Mehmet Özbek'tir ve başkanın kardeşi olarak anılması doğru değil. Ben, Mehmet Özbek'in Galatasaray'a faydalı olup olmadığına bakarım
-Bu sezonki bazı olaylar bize bazı şeyleri öğretti, önümüzdeki sezon taraftarımızın son derece memnun olacağı bir organizasyonumuz olacak.
-Benim taraftardan bir ricam var; protesto haktır, her zaman olacaktır ama maçın 55. dakikasında oyuncuyu, yönetimi protesto etmenin kime ne faydası var. Maç bittiği zaman protesto olur, bu benim başımın üstünde!
-Muslera, Bruma ve Sneijder için alınmış radikal bir karar yok. Gelecek tekliflere göre bakacağız.
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:05
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
super ligde hic bekletilmeden uygulamaya gecmesi l onumuzdeki sezondan itibaren tff hemen uygulamaya koysun. Seyirci icinde orta hakem ayni amerikan futbolundaki gibi duyurusunu yapsin.
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Var Aracının frekansına girmek isteyebilecek fanatik hackerlar hazır mı ?
- ''Kiralama durumumuz olabilir''
Toplam 10
Yorum
FUTBOL USA FB VE BJK FATIH TERIME DUA ETSIN EMRE MOR'U KESFETTI DORTMUND 'A GITMESINI SAGLADI, EMRE KOYU GS'LI AMA DURSUN ISE YARAMIYANLARI ALIYOR.
''FETÖ'den attık!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.