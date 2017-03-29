 Çetinkaya: Engelleyenler FETÖ’cü! – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Çetinkaya: Engelleyenler FETÖ’cü!

    Çetinkaya: Engelleyenler FETÖ’cü!
    Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün 'ın genel kurulunda ihracının gerçekleşmemesine tepki olarak, 3 aile bireyi ile birlikte kulüp üyeliğinden istifa eden sarı-kırmızılı eski sporcu , yaşadığı üzüntüyü anlattı. Çetinkaya, "Benim için Galatasaraylılık çok önemlidir ama devlet sevgisi daha önemlidir" dedi. Çetinkaya, "Galatasaray camiasında, bu kişilerin ceza almasını engelleyen insanlar da FETÖ'cüdür ve kesinlikle temizlenmeli" dedi.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:51
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