Bruma 3 hafta forma giyemeyecek!
Galatasaraylı futbolcu Armindo Bruma'nın, milli takımda sağ uyluk adalesinden sakatlandığı duyuruldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takım kampında sakatlanan oyuncumuz Bruma'nın yapılan ileri tetkiklerinde, sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir." denildi.
Portekizli oyuncu için 3 haftalık bir tedavi programının öngörüldüğü bildirildi.
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:26
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
super ligde hic bekletilmeden uygulamaya gecmesi l onumuzdeki sezondan itibaren tff hemen uygulamaya koysun. Seyirci icinde orta hakem ayni amerikan futbolundaki gibi duyurusunu yapsin.
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Var Aracının frekansına girmek isteyebilecek fanatik hackerlar hazır mı ?
- ''Kiralama durumumuz olabilir''
Toplam 10
Yorum
FUTBOL USA FB VE BJK FATIH TERIME DUA ETSIN EMRE MOR'U KESFETTI DORTMUND 'A GITMESINI SAGLADI, EMRE KOYU GS'LI AMA DURSUN ISE YARAMIYANLARI ALIYOR.
Bruma 3 hafta forma giyemeyecek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.