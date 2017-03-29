Bruma 3 hafta forma giyemeyecek!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takım kampında sakatlanan oyuncumuz Bruma'nın yapılan ileri tetkiklerinde, sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir." denildi.

Portekizli oyuncu için 3 haftalık bir tedavi programının öngörüldüğü bildirildi.