 Bruma 3 hafta forma giyemeyecek! – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Bruma 3 hafta forma giyemeyecek!

    Bruma 3 hafta forma giyemeyecek!

    Galatasaraylı futbolcu Armindo Bruma'nın, milli takımda sağ uyluk adalesinden sakatlandığı duyuruldu.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takım kampında sakatlanan oyuncumuz Bruma'nın yapılan ileri tetkiklerinde, sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir." denildi.

    Portekizli oyuncu için 3 haftalık bir tedavi programının öngörüldüğü bildirildi.

    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:26
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