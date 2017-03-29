''Basiretsiz yönetim!''
Kongrenin, yüz karası bir karar aldığını ifade eden Dedehayır, “Bunun neticesinde Türkiye’nin en önemli markası, ‘Fetösaray’ olarak anıldı” şeklinde konuştu.
ACİLEN SEÇİME GİDİLMELİ
Genel Kurulun toplanması gerektiğini kaydeden Ahmet Dedehayır sözlerini şöyle sürdürdü: Bu yönetimle işimiz çok zor. Kara leke kongre tekrar olsa bu yönetim ibra edilmez. 48 saatte olanlar Galatasaray'ın yönetilemediğinin kanıtıdır. Doldurulmuş kıtalar ve menfaatçiler olmasa ibra edilmezdi. Bu yönetimin söylediği hiçbir şeyi kale almadığım için Galatasaray acilen genel kurula gitmeli.
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:54
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
super ligde hic bekletilmeden uygulamaya gecmesi l onumuzdeki sezondan itibaren tff hemen uygulamaya koysun. Seyirci icinde orta hakem ayni amerikan futbolundaki gibi duyurusunu yapsin.
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Var Aracının frekansına girmek isteyebilecek fanatik hackerlar hazır mı ?
- ''Kiralama durumumuz olabilir''
Toplam 10
Yorum
FUTBOL USA FB VE BJK FATIH TERIME DUA ETSIN EMRE MOR'U KESFETTI DORTMUND 'A GITMESINI SAGLADI, EMRE KOYU GS'LI AMA DURSUN ISE YARAMIYANLARI ALIYOR.
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