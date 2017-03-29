 ''Basiretsiz yönetim!'' – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    ''Basiretsiz yönetim!''

    ''Basiretsiz yönetim!''

    Kongrenin, yüz karası bir karar aldığını ifade eden Dedehayır, “Bunun neticesinde Türkiye’nin en önemli markası, ‘Fetösaray’ olarak anıldı” şeklinde konuştu.

    eski yöneticisi Ahmet Dedehayır, FETÖ'cü hainler Hakan Şükür ve Arif Ertem'in ihraç edilmediği kongrenin kara bir leke olarak kulübün tarihine geçtiğini kaydetti. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Dedehayır, "Kongrede yüz karası bir karar alındı. Hayatımda Galatasaray'ın bu kadar hakaretlere maruz kaldığını görmedim. Nedeni de basiretsiz yönetimin doğru bir tek iş yapmaması. Koltuk sevdalarından dolayı her şeyi unutması. İhraçlar oylanırken Dursun Özbek salonda bile değildi. Bu hassas konu neden kongreye getirildi? Bu vizyonsuzluk ve iş bilmezliktir. Bunun neticesinde Türkiye'nin ulusal alanda tanınan en önemli markası Galatasaray 'Fetösaray' olarak kullandı" dedi.

    ACİLEN SEÇİME GİDİLMELİ
    Genel Kurulun toplanması gerektiğini kaydeden Ahmet Dedehayır sözlerini şöyle sürdürdü: Bu yönetimle işimiz çok zor. Kara leke kongre tekrar olsa bu yönetim ibra edilmez. 48 saatte olanlar Galatasaray'ın yönetilemediğinin kanıtıdır. Doldurulmuş kıtalar ve menfaatçiler olmasa ibra edilmezdi. Bu yönetimin söylediği hiçbir şeyi kale almadığım için Galatasaray acilen genel kurula gitmeli.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:54
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