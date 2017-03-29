''Artık konuşma değil, çok çalışma zamanı''
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, gelecek sezon şampiyon olacak bir takım kuracaklarını söyledi.
"BEŞİKTAŞ MAÇINDA KAYBETMEYİ HAK ETMEMİŞTİK"
Ligde son 8 haftanın kaldığını belirten Hırvat teknik adam, "Burada bazı süregelen problemler var ama şu an onlardan bahsetmenin zamanı değil. Son 8 hafta ufak da olsa değişim istiyoruz. Her zaman sonuçlar iyi ya da kötüyü size gösteriyor. Her zaman pozitifi takip ediyorum. Mesela Beşiktaş maçında kaybettik ama sahaya baktığımız zaman kaybetmeyi hak etmemiştik" dedi.
"HEDEFİMİZ SEZONU EN İYİ ŞEKİLDE BİTİRMEK"
İyi performanslar geldikçe puanların geleceğini söyleyen sarı-kırmızılı takımın teknik patronu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başlangıç olarak 3'lü savunma fikri vardı. Bana göre daha sağlam oluyorsun ve 1 fazla oyuncu oluyorsun. Ama maçlarda goller de gördük kalemizde. Her sistemin iyi ve kötü yanları vardır. Teknik adam olarak sahada olan iyi ve kötüyü hemen anlamaya çalışıyorum. Son haftaları iyi geçirmeliyiz. Gelecek sezon için de bulunduğumuz sırayı yükseltmemiz gerekiyor. Hedefimiz en fazla puanı almak ve sezonu en iyi şekilde bitirmek."
"BARCELONA HAKEM YARDIMIYLA GERİ DÖNDÜ"
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın PSG'yi 6-1 mağlup ederek turnuvanın dışına ittiği maçla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Tudor, "Barcelona maçı son zamanlarda çıkan en ilginç futbol hikayesiydi. Eğer böyle bir geri dönüş olacaksa da bunu yapan da Barcelona olurdu. Dürüst olmak gerekirse, hakem yardımıyla geri döndüler. Futbolda bana göre sonucun oluşmasında etkili olan birçok faktör var. Oyuncu, şans, fiziksel durumlar ve hakem de bir faktör. Hatalar da sonucu değiştirebiliyor" diye konuştu.
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:10
- F.Bahçe istedi Bursaspor kaptı!
Toplam 2
Yorum
Mert Fenerbahçe istemiş olsa Bursaspor alabilir miydi ? Biraz gerçekçi olalım.
- İspanya videoya çekti
Toplam 9
Yorum
Atillas-BJK Bir işe yaramayacak aksine daha büyük tartışamalar çıkacak, şimdiden haberin başlığını atıyorum : VAR ARACINA TAŞLI SOPALI SALDIRI
- Emre Mor savaşı
Toplam 6
Yorum
FUTBOL USA DURSUN VE KARDESI GIBI YALANLARLA GS'YI BITIREN HIC KIMSE GELMEDI. SAMPIYON ALDIKLARI TAKIMI 2 SENEDE NE HALE SOKTULAR USTELIK YERLERDE GITI
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