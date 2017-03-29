Artık kapı kapandı
CAS Hakimi Arslan, firari FETÖ’cüler Hakan ve Arif’in Galatasaray’a dönüşünün mümkün olmadığını söyledi.
Arslan, "Terör örgütü ilişkisi kesinleşmiş üyelerle alakalı tartışma açılmasına gerek bile yoktu. Bu konu ortaya gelmeden çözülebilirdi" diye konuştu. Türker Arslan, aidat ödememe gerekçesiyle ihraç edilen Şükür ve Erdem'in yeniden üyeliğe dönemeyeceklerini belirterek, "Sadece aidattan dolayı ihraç etmediler.
FETÖ mensubu olmaktan da çıkarttılar. Bugüne kadar uygulaması yok ama dönüşleri mümkün değil" açıklamasında bulundu.
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:51
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
super ligde hic bekletilmeden uygulamaya gecmesi l onumuzdeki sezondan itibaren tff hemen uygulamaya koysun. Seyirci icinde orta hakem ayni amerikan futbolundaki gibi duyurusunu yapsin.
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Var Aracının frekansına girmek isteyebilecek fanatik hackerlar hazır mı ?
- ''Kiralama durumumuz olabilir''
Toplam 10
Yorum
FUTBOL USA FB VE BJK FATIH TERIME DUA ETSIN EMRE MOR'U KESFETTI DORTMUND 'A GITMESINI SAGLADI, EMRE KOYU GS'LI AMA DURSUN ISE YARAMIYANLARI ALIYOR.
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