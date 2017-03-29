 Artık kapı kapandı – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Artık kapı kapandı

    Artık kapı kapandı

    CAS Hakimi Arslan, firari ’cüler Hakan ve Arif’in ’a dönüşünün mümkün olmadığını söyledi.

    Kulübü'nün duayen üyelerinden, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) hakimi hukukçu Türker Arslan, ve 'in genel kurulda ihraç edilmemesinin kendisini üzdüğünü ifade etti.

    Arslan, "Terör örgütü ilişkisi kesinleşmiş üyelerle alakalı tartışma açılmasına gerek bile yoktu. Bu konu ortaya gelmeden çözülebilirdi" diye konuştu. , aidat ödememe gerekçesiyle ihraç edilen Şükür ve Erdem'in yeniden üyeliğe dönemeyeceklerini belirterek, "Sadece aidattan dolayı ihraç etmediler.

    mensubu olmaktan da çıkarttılar. Bugüne kadar uygulaması yok ama dönüşleri mümkün değil" açıklamasında bulundu.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:51
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