Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Öte yandan Türkiye A Milli Takım kampından dönen Ahmet Çalık ve Selçuk İnan, takımla birlikte çalışmalara katıldı. Chedjou ve Carole ise kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi.
Portekiz U21 Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan Bruma'nın ise tedavisine devam edildi.
Galatasaray, Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 12.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:43
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Yorum
Mert Fenerbahçe istemiş olsa Bursaspor alabilir miydi ? Biraz gerçekçi olalım.
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Toplam 9
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Atillas-BJK Bir işe yaramayacak aksine daha büyük tartışamalar çıkacak, şimdiden haberin başlığını atıyorum : VAR ARACINA TAŞLI SOPALI SALDIRI
- Emre Mor savaşı
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FUTBOL USA DURSUN VE KARDESI GIBI YALANLARLA GS'YI BITIREN HIC KIMSE GELMEDI. SAMPIYON ALDIKLARI TAKIMI 2 SENEDE NE HALE SOKTULAR USTELIK YERLERDE GITI
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