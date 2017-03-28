 ''Yanlıştan döndüler'' – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    ''Yanlıştan döndüler''

    ''Yanlıştan döndüler''

    Spor Bakanı Kılıç, ’cü hainlerin kulüpten ihraç edilmesiyle ilgili, “ Yönetimi gereken kararı alıp doğru işi yapmıştır” dedi.

    Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kulübü Yönetim Kurulunun, Hakan Şükür ve Arif Erdem hakkında doğru bir karar verdiğini söyledi.

    Firari 'cülerle ilgili kararı değerlendiren Kılıç, "Doğru iş yaptılar. Çünkü milletimize, memleketimize, devletimize ihanet edenlerle beraber olduklarını dile getirip de söyleyenlerin, ülkeden firar edenlerin kulüplerimizde işleri yoktur." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Kılıç, şunları kaydetti: Futbol camiasının FETÖ ile mücadelesi konusunda gerekeni yaptığını belirten Kılıç, "Böyle arada sırada kazalar oluyor. Cumartesi günü yaşanan olayda da görüldü. Bu ülkenin hiçbir kurumunun, kulübünün kabul edemeyeceği bir şey olduğu da hemen ertesinde alınan bu karar doğrultusunda ortaya çıktı" şeklinde konuştu.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:27
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