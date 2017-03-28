''Yanlıştan döndüler''
Spor Bakanı Kılıç, FETÖ’cü hainlerin kulüpten ihraç edilmesiyle ilgili, “Galatasaray Yönetimi gereken kararı alıp doğru işi yapmıştır” dedi.
Firari FETÖ'cülerle ilgili kararı değerlendiren Kılıç, "Doğru iş yaptılar. Çünkü milletimize, memleketimize, devletimize ihanet edenlerle beraber olduklarını dile getirip de söyleyenlerin, ülkeden firar edenlerin kulüplerimizde işleri yoktur." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Kılıç, şunları kaydetti: Futbol camiasının FETÖ ile mücadelesi konusunda gerekeni yaptığını belirten Kılıç, "Böyle arada sırada kazalar oluyor. Cumartesi günü yaşanan olayda da görüldü. Bu ülkenin hiçbir kurumunun, kulübünün kabul edemeyeceği bir şey olduğu da hemen ertesinde alınan bu karar doğrultusunda ortaya çıktı" şeklinde konuştu.
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:27
- Gençlik ateşi!
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Bu kadar gencin alındığı yerde ki bazıları artık gençlikten çıkmış. Yusuf Yazıcının alınmamasını çok saçma buluyorum. Yusuf bu takımda oynar
- Wesley Sneijder Galaxy yolunda
Toplam 16
Yorum
Neriman Chedjou, De Jong, Sneijder 33 Yaşındaki bu Oyuncular Acilen gönderilmeli.. Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Cengiz Ünder, Enes Ünal...
- Tolga Zengin çok moralsiz
Toplam 24
Yorum
Dmn30 Bakn beyler bjk tarftarlaridn 100 kisye sorsn tolga gondrilsin mi 80/90 u gondrilsin der bjk kalitesinde deglsin tolga szn snu git be abi.
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