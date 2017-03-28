 Wesley’le ipler kopuyor – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Wesley’le ipler kopuyor

    Wesley’le ipler kopuyor

    G.Saray ile 'in yolları ayrılığa gidiyor.

    Hollandalı yıldız, yönetimin yapacağı yatırımların rotasını belirleyeceğini söylemişti. Menajeri Albers'in bu konuda görüştüğü yönetimden, "Mali durum ortada. Yüksek beklenti içinde olmayın" cevabını alması üzerine MLS ekipleri ile görüşmelere başladığı belirtildi.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:13
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