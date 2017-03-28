 Tudor 7 transfer istedi – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Tudor 7 transfer istedi

    Tudor 7 transfer istedi

    Tudor, gelecek sezon 3'lü defans ile oynamakta kararlı. Hırvat hoca, sisteminden taviz vermeyeceğini belirtip, yönetimden, transferlerin buna göre yapılmasını istedi. Liste başında Vida&Hugo var.

    'da gelecek sezon için transfer planlaması 3'lü defansa göre yapılacak. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Igor Tudor ile geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu. Hırvat teknik adamın görüşmede yöneticilere, sisteminin 3-4-2-1 olduğunu ve bundan vazgeçmeyi düşünmediğini belirterek, "Bu sistemle başarılı olacağıma inanıyorum. Transferi buna göre şekillendirelim" dediği belirlendi. Yönetim, görüşmenin ardından çalışmalara hız verdi.

    HER BÖLGEYE TAKVİYE
    Tudor'un ilk olarak iki stoper istediği ve Dinamo Kiev'in Hırvat savunmacısı Damogaj Vida ile Palmeiras'lı Vitor Hugo'nun isimlerini verdiği gelen haberler arasında... Genç çalıştırıcının ayrıca Carole ve Sabri ile Linnes'e alternatif iki bek, iki orta saha ve en az bir forvet talep ettiği bildirildi. Futbol direktörü Cenk Ergün ile başkan Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek, Vida ve Hugo'nun yanı sıra listelerinde yer alan diğer oyuncular için girişimlere başladı.

    VİTOR HUGO'YA FİORENTİNA KANCASI
    Galatasaray'ın gözdesi Vitor Hugo için İtalyan ekibi Fiorentina'nın da devreye girdiği ve 8 milyon euro'luk teklifte bulunduğu ileri sürüldü. Brezilya basını, Palmeiras'ın 15 milyon euro'dan aşağı inmediğini yazdı. 25 yaşındaki sambacı stoperin, kulübü ile 2021'e kadar kontratı bulunuyor.

    LUAN'DA RAKİP PALMEİRAS
    Stopere Luan da yeniden gündemde... Brezilya basını, G.Saray'ın ocak ayında da teklif yaptığı 23 yaşındaki oyuncu için Palmeiras'ın da devrede olduğunu yazdı. Sağ ve sol stoper oynayabilen Luan, "Vasco ile 2019'a kadar anlaşmam var. Ancak 2017'de hayatımda neler olacağını bilmiyorum" demişti.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:21
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