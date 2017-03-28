Tudor 7 transfer istedi
Tudor, gelecek sezon 3'lü defans ile oynamakta kararlı. Hırvat hoca, sisteminden taviz vermeyeceğini belirtip, yönetimden, transferlerin buna göre yapılmasını istedi. Liste başında Vida&Hugo var.
HER BÖLGEYE TAKVİYE
Tudor'un ilk olarak iki stoper istediği ve Dinamo Kiev'in Hırvat savunmacısı Damogaj Vida ile Palmeiras'lı Vitor Hugo'nun isimlerini verdiği gelen haberler arasında... Genç çalıştırıcının ayrıca Carole ve Sabri ile Linnes'e alternatif iki bek, iki orta saha ve en az bir forvet talep ettiği bildirildi. Futbol direktörü Cenk Ergün ile başkan Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek, Vida ve Hugo'nun yanı sıra listelerinde yer alan diğer oyuncular için girişimlere başladı.
VİTOR HUGO'YA FİORENTİNA KANCASI
Galatasaray'ın gözdesi Vitor Hugo için İtalyan ekibi Fiorentina'nın da devreye girdiği ve 8 milyon euro'luk teklifte bulunduğu ileri sürüldü. Brezilya basını, Palmeiras'ın 15 milyon euro'dan aşağı inmediğini yazdı. 25 yaşındaki sambacı stoperin, kulübü ile 2021'e kadar kontratı bulunuyor.
LUAN'DA RAKİP PALMEİRAS
Stopere Luan da yeniden gündemde... Brezilya basını, G.Saray'ın ocak ayında da teklif yaptığı 23 yaşındaki oyuncu için Palmeiras'ın da devrede olduğunu yazdı. Sağ ve sol stoper oynayabilen Luan, "Vasco ile 2019'a kadar anlaşmam var. Ancak 2017'de hayatımda neler olacağını bilmiyorum" demişti.
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:21
- Gençlik ateşi!
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Bu kadar gencin alındığı yerde ki bazıları artık gençlikten çıkmış. Yusuf Yazıcının alınmamasını çok saçma buluyorum. Yusuf bu takımda oynar
- Wesley Sneijder Galaxy yolunda
Toplam 16
Yorum
Neriman Chedjou, De Jong, Sneijder 33 Yaşındaki bu Oyuncular Acilen gönderilmeli.. Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Cengiz Ünder, Enes Ünal...
- Tolga Zengin çok moralsiz
Toplam 24
Yorum
Dmn30 Bakn beyler bjk tarftarlaridn 100 kisye sorsn tolga gondrilsin mi 80/90 u gondrilsin der bjk kalitesinde deglsin tolga szn snu git be abi.
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