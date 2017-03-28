 Suç duyurusunda bulunuldu – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Suç duyurusunda bulunuldu

    Suç duyurusunda bulunuldu
    Kongresine tepkiler dinmiyor. İzmir'de, Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, Genel Kurul üyeleri hakkında, "terör örgütüne yardım etmek" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. TAYDER Başkanı Muhammed Gömük, üyelerin, Hakan ve Arif'in terör örgütü bağlantısı nedeniyle ihracını engelleyerek terör örgütü faaliyetlerini kolaylaştırdığını, ilgili kanun maddesine muhalefet anlamına geldiğini söyledi.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:01
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