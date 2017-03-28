 Kiralıklara kapılar kapalı – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Kiralıklara kapılar kapalı

    Kiralıklara kapılar kapalı

    , kiralık gönderilen oyunculara kapıyı şimdiden kapattı.

    Hırvat teknik adamın, yönetime; Ryan Donk (Real Betis), Salih Dursun (Antalyaspor), Oğuzhan (Aydınspor 1923), İsmail Çipe (Bugsa ş), Volkan Pala (İnegöl), Tarık Çamdal (Eskişehir), Emrah Başsan (F.Sittard) ve Umut Gündoğan'ın (Manisa) kampa götürmelerinin vakit kaybı olacağını söylediği belirtildi. En az 1 yıl daha sözleşmeleri bulunan bu isimler ya satılacak ya da yeniden kiralanacak.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:51
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