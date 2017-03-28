Kiralıklara kapılar kapalı

Igor Tudor, kiralık gönderilen oyunculara kapıyı şimdiden kapattı.

Hırvat teknik adamın, yönetime; Ryan Donk (Real Betis), Salih Dursun (Antalyaspor), Oğuzhan (Aydınspor 1923), İsmail Çipe (Bugsa ş), Volkan Pala (İnegöl), Tarık Çamdal (Eskişehir), Emrah Başsan (F.Sittard) ve Umut Gündoğan'ın (Manisa) kampa götürmelerinin vakit kaybı olacağını söylediği belirtildi. En az 1 yıl daha sözleşmeleri bulunan bu isimler ya satılacak ya da yeniden kiralanacak.