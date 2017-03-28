 G.Saray'da FETÖ temizliği – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    G.Saray'da FETÖ temizliği

    G.Saray'da FETÖ temizliği

    Galatasaray, Mali Genel Kurul'da FETÖ'nün futbol ele başı Hakan Şükür lehine konuşma yapan DHA muhabiri 'yı disiplin kuruluna sevk etti

    Galatasaray Genel Kurulu'nda Hakan Şükür ve Arif Erdem ile birlikte 7 kişinin FETÖ terör örgütüne üye olmaları nedeniyle kulüpten ihracı oymalası öncesinde konuşma yapan , G.Saray Yönetimi tarafından disipkin kuruluna sevk edildi.

    Galatasaray Yönetimi'nin Kadir Çetinçalı'yı Galatasaray üyeliğinden ihraç etmesi bekleniyor.

    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:44
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