G.Saray'da FETÖ temizliği
Galatasaray, Mali Genel Kurul'da FETÖ'nün futbol ele başı Hakan Şükür lehine konuşma yapan DHA muhabiri Kadir Çetinçalı'yı disiplin kuruluna sevk etti
Galatasaray Genel Kurulu'nda Hakan Şükür ve Arif Erdem ile birlikte 7 kişinin FETÖ terör örgütüne üye olmaları nedeniyle kulüpten ihracı oymalası öncesinde konuşma yapan Kadir Çetinçalı, G.Saray Yönetimi tarafından disipkin kuruluna sevk edildi.
Galatasaray Yönetimi'nin Kadir Çetinçalı'yı Galatasaray üyeliğinden ihraç etmesi bekleniyor.
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 21:44
- Tudor 7 transfer istedi
Toplam 28
Yorum
Murat kardeş sesli güldüm
- Tudor 7 transfer istedi
Toplam 28
Yorum
Murat Orda Alli yazarken umarım Dele Alli den bahsetmiyorsundur o adamı Real Madrid istiyor
- Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
hıhı hazırlanmanıza gerek yok tff yardım ediyor
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