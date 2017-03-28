''G.Saray’a mal edilemez''
Başbakan Yıldırım: Marjinal grupların yaptığı yanlışı 100 yıllık mazisi olan bir kulübe mal etmek haksızlık olur.
YETKİSİNİ KULLANDI
Yönetimin, iki FETÖ'cüyü bekletmeden ihraç etmesiyle ilgili ise, "Toplantıdan büyük çoğunluk çıktıktan sonra içeride kalan küçük bir grup böyle bir karar alıyor ve daha sonra yönetim toplanıp böyle bir karar alıyor. Yönetimin elindeki tek yetki bu aidat konusu olduğu için böyle bir karar alıyor. İlk genel kurulda konuyu gündeme getirecekler" ifadesini kullandı.
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:30
- Gençlik ateşi!
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Bu kadar gencin alındığı yerde ki bazıları artık gençlikten çıkmış. Yusuf Yazıcının alınmamasını çok saçma buluyorum. Yusuf bu takımda oynar
- Wesley Sneijder Galaxy yolunda
Toplam 16
Yorum
Neriman Chedjou, De Jong, Sneijder 33 Yaşındaki bu Oyuncular Acilen gönderilmeli.. Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Cengiz Ünder, Enes Ünal...
- Tolga Zengin çok moralsiz
Toplam 24
Yorum
Dmn30 Bakn beyler bjk tarftarlaridn 100 kisye sorsn tolga gondrilsin mi 80/90 u gondrilsin der bjk kalitesinde deglsin tolga szn snu git be abi.
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