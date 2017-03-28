 ''G.Saray’a mal edilemez'' – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    ''G.Saray’a mal edilemez''

    ''G.Saray’a mal edilemez''

    Başbakan Yıldırım: Marjinal grupların yaptığı yanlışı 100 yıllık mazisi olan bir kulübe mal etmek haksızlık olur.

    , 'da 'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem ile ilgili yaşanan gelişmenin küçük bir marjinal grup tarafından gündeme getirildiğini, bunun tüm Galatasaray camiasına mal edilmesinin doğru olmadığını söyledi. Hafta sonunda yapılan mali genel kuruldaki skandal oylamayı değerlendiren Yıldırım, "Her camiada yanlış adamlar olabilir. Galatasaray camiası yıllarca yüzümüzü ağartmış bir kulüptür. Dolayısıyla buradaki birtakım kişilerin, bir takım marjinal, muhalif grupların yaptığı yanlışları, çiğlikleri kulübe, 100 yıllık mazisi olan bir camiaya mal etmek haksızlık olur" dedi.

    YETKİSİNİ KULLANDI
    Yönetimin, iki FETÖ'cüyü bekletmeden ihraç etmesiyle ilgili ise, "Toplantıdan büyük çoğunluk çıktıktan sonra içeride kalan küçük bir grup böyle bir karar alıyor ve daha sonra yönetim toplanıp böyle bir karar alıyor. Yönetimin elindeki tek yetki bu aidat konusu olduğu için böyle bir karar alıyor. İlk genel kurulda konuyu gündeme getirecekler" ifadesini kullandı.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:30
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