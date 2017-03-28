Gereği düşünüldü
İhanet şebekesi destekçileri Şükür ve Erdem’in, G.Saray’ın onur ve saygınlığına zarar verici davranışlarda bulunmaktan kapının önüne konulduğu ortaya çıktı.
İŞTE O 3 MADDE...
Terör örgütü destekçisi Şükür ve Erdem'in Galatasaray'daki sonlarını getiren o maddeler: 107.1: Kulübün onur veya saygınlığına zarar verici söylem veya eylem veya davranışlarda bulunmak. 106.2: Üyelerin onur veya saygınlığına zarar verici, onları küçük düşürücü ve benzeri söylem veya eylem veya davranışlarda bulunmak. 108.5: Genel ahlaka aykırı kulübe zarar veren söylem veya eylem veya davranışlarda bulunmak.
TARİHİ AYIP TEMİZLENDİ
Galatasaray Yönetim Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü Üyesi Hakan Şükür ve Arif Erdem'i kulüpten ihraç ederek tarihi lekeyi temizlerken spor basınının önde gelen isimleri, genel kurulda öncesi ve sonrasında yaşananları değerlendirdi. Cumartesi günü yapılan mali kongrede yaşananları bir akıl tutulması olarak yorumlayan spor yazarları, "Dursun Özbek yönetimi, olağanüstü toplanarak gerekli ihraç kararını aldı ve bu tarihi ayıbın önüne geçti" derken genel kurulda yaşanan rezaletin asla unutulmayacağını vurguladılar. Yönetimin, iki vatan hainin ihraç edilmesi konusunda hatalarının bulunduğu da belirtilirken, "Başkan Özbek bu tarihi rezalete seyirci kalmıştı. Başkan Özbek, o anda 'Ben bu rezalete, hainliğe asla müsaade edemem' diyerek istifa etmeliydi. Sustular, rezalete göz yumdular" dedi.
UTANMALILAR
"İki tane terör örgütü üyesinin ihracının reddedilmesi, 15 Temmuz'daki 250 şehidimizin kemiklerini sızlattı" görüşünde birleşirken "Geç de olsa doğru karar verildi. Bu ayıba imza atanlar inşallah şu anda utanıyorlardır" demekten de kendilerini alamadılar. İşte büyük infial yaratan olayla ilgili o açıklamalar:
ZEKİ UZUNDURUKAN (FOTOMAÇ): BAŞKAN O ANDA İSTİFA ETMELİYDİ
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan: Salondaki genel kurul üyelerinin çoğunluğu, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyeliklerinin ihracına 'Hayır' diyerek, kendi masum halkına kurşun sıkan, devletin meclisini bombalayan FETÖ'cü hainlere sahip çıkmış ve destek vermişti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de bu tarihi rezalete seyirci kalmıştı. Başkan Özbek, o anda 'Ben bu rezalete, hainliğe asla müsaade edemem' diyerek istifa etmeliydi. Sustular, rezalete göz yumdular. Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç, 'Alınan karar konusunda Galatasaray Kulübü, ivedi şekilde düzeltmeye gitmelidir' açıklamasını yapınca adeta etekleri tutuşan Galatasaray yönetimi, acil bir toplantı yaparak iki FETÖ'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyeliklerine son verdi ama kulüp internet sitesinden yapılan açıklama bana samimi gelmedi. Çünkü hangi nedenden ötürü bu iki FETÖ'cü ihraç edildi, aidatlarını yatırmadıkları için mi, yoksa FETÖ'cü oldukları için mi? Eğer ihraç nedeni aidat ise bu bir skandaldır, korkaklıktır. Başkan Dursun Özbek'ten, 'Hakan Şükür ve Arif Erdem'i FETÖ'cü oldukları için kulüpten ihraç ettik.' açıklamasını beklerdim.
MURAT ÖZBOSTAN (SABAH): AKIL TUTULMASI
Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan: FETÖ'cü oldukları tüm dünyada bilinen, biri 15 Temmuz'daki hain darbe kalkışmasından önce memleketten arkasına bakmadan kaçan, bir diğeri de 250 şehidin verildiği topraklardan firar eden iki isim Hakan Şükür ve Arif Erdem'in, Galatasaray kongre üyeliklerine, genel kurulda yapılan oylamada son verememek bir akıl tutulmasıdır. Galatasaraylı üyeler, kongrelerinde her zaman demokrasinin varlığıyla övünürler ama bazıları son genel kurullarında iki demokrasi düşmanını kulüpten atmayı başaramadılar. Bunu da iki firarinin kulüplerinde yaşadığı başarılara bağladılar ama unuttukları bir şey vardı ki bu ülke olmadan o başarıların bir önemi yok.
SERKAN KORKMAZ (A SPOR): UMURLARINDA DEĞİL
A Spor, A Haber ve AT V'nin spor yayınları koordinatörü Serkan Korkmaz: Her şeyden önce genel kurulda Galatasaray'ı hiç umursamayan bir üye profili olduğundan artık emin oldum. En iyi ihtimalle 'umursamaz' diyorum bu arkadaşlara... Benim baktığım yerden, doğaçlama gelişmiş duygusal bir karar gibi gözükmüyor. Güçlü bir organizasyon şüphesi var. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı hisleri herkesin malumu olan bu yapının neferlerini kulüp bünyesinde tutma kararının hemen ardından söylenen İzmir Marşı ise yaşananların tuhaflığını gözler önüne seriyor. Umuyorum, Galatasaray Kulübü kendi isminin arkasına saklanan, Galatasaray'ın ve Türkiye'nin iyiliğini umursamayan kişi ve gruplardan arınır.
HAİNLİK EĞLENCESİ YAPTILAR!
Galatasaray Genel Kurul'daki Hakan Şükür-Arif Erdem skandalının ardından istifalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Ünlü armatör Mecit Çetinkaya da dün zehir zemberek bir dilekçe ile istifasını sundu. Me cit Mert, Hacer Zeynep ve Ahu Çetinkaya'nın da imzasının bulunduğu dilekçede, "En zor zamanlarda verdiği destekle tüm Galatasaraylıların gönlünü fetheden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a dahi hakarete yeltenip, marşlar eşliğinde 'hainlik eğlencesi' yapmaları içimizi kanatmıştır. Biz böyle bir yerde kalamayız. Haine 'sporcu', katile 'futbolcu' diyen çoğunluğa sahip Galatasaray Spor Kulübü Derneği üyeliğinden istifa ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:29
- Gençlik ateşi!
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Bu kadar gencin alındığı yerde ki bazıları artık gençlikten çıkmış. Yusuf Yazıcının alınmamasını çok saçma buluyorum. Yusuf bu takımda oynar
- Wesley Sneijder Galaxy yolunda
Toplam 16
Yorum
Neriman Chedjou, De Jong, Sneijder 33 Yaşındaki bu Oyuncular Acilen gönderilmeli.. Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Cengiz Ünder, Enes Ünal...
- Tolga Zengin çok moralsiz
Toplam 24
Yorum
Dmn30 Bakn beyler bjk tarftarlaridn 100 kisye sorsn tolga gondrilsin mi 80/90 u gondrilsin der bjk kalitesinde deglsin tolga szn snu git be abi.
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