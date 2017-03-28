 Final için Kazan – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Final için Kazan

    Final için Kazan
    'nda Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde ilk düelloya çıkıyor. Burhan Felek'te bu akşam 19.00'da başlayacak maçta rakip Rus ekibi Dinamo Kazan. Sarı-kırmızılılar, seyircisi önünde kazanıp, rövanşa avantaj taşımayı hedefliyor. Finale kalan takım 2 Nisan'da Rusya'da yapılacak karşılaşmanın sonunda belli olacak.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:53
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