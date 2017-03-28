Dursun Özbek'ten flaş açıklama

Özbek, son günlerde Türkiye gündemine oturan Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraç edilmeme kararı ve sonrasında yapılan olağanüstü kongre sonrası kulüple ilişiklerinin kesilmesi başta olmak üzere gündeme dair konularda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalardan satır başları:

"Yaptığımız faaliyetlerden dolayı hem mali hem de idari olarak ibra edildik. Benim doğum günümdü o gün, onun da heyecanı vardı. Yönetim kurulu olarak başarılı bir şekilde ibra kısmını tamamladık, genel kurulumuza teşekkür ediyoruz."

"Kaynağa ihtiyaç var, bu finansal kaynakları yaratmak için de elimizdeki gayrimenkuller üzerine bir proje yaptık, bu projeler uzun süre Galatasaray'a hizmet edecek."

"Kemerburgaz tesislerindeki süreç devam ediyor. Antrenman yaptığımız tesislerden başka bir yere taşınacağız, kesin bir süre vermek doğru değil, çalışmalarımız devam ediyor."

"Galatasaray'ın mali açıdan düzelmesi, projelere bağlı. Bu projelerin ihalelelerin yapılmasını bekliyoruz. Kulübün nakit akışını da bunları dikkate alarak ayarladık. Galatasaray söz verdiğim gibi rahat bir duruma ulaşacak."

"15 Temmuz'u savunan kişilerin Galatasaray kulübünde kalması kabul edilemez."

"Teröre bulaşmışların üyeliği sürdürmesi mümkün değildir."

"Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraç nedeni aidat değil terör örgütü üyeliği."

"İki şahıs da zaten kaçarak suçlarının tescilini kendi kendilerine yapmışlardır. Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraç edilmesinin sebebi, devletimize düşman bir örgütün parçası olmalarıdır."



"Hiçkimse yapılan bu ihraçı basit bir aidat şeklinde değerlendirmeli. Meclisi bombalayan bir örgütün üyeleri olmaları Hakan Şükür ve Arif Erdem konusundaki ihraç kararının verilmesine yol açmıştır."

"11-12 saatlik maratondan sonra genel kurul üyelerinin büyük bir kısmının alanı terk etmesi, provokatif bir grubun orada olması genel kurul havasını Hakan Şükür ve Arif Erdem lehine değiştirdi."



"Galatasaray'ı önümüzdeki yıl için UEFA'dan herhangi bir tehlike beklemiyor, hiçbir sıkıntımız yok. FFP çerçevesinde değerlendirdiğimiz zaman geçmişten gelen bir borç yükü vardı. Çok rahat bir ekonomik durumda değiliz ama daha planlı bir şekilde devam edeceğiz."



"Taraftardan bir ricam var. Protesto bir haktır, evet, ama maçın 55. dakikasında oyuncuyu yönetimi protesto etmenin kime ne faydası var? Maç bittiğinde protesto edilir, bu benim başım üstüne. Lütfen daha yapıcı olsunlar, buna dikkat etsinler."



"Kadir Çetinçalı ile ilgili de bugün yönetim kurulumuz toplanacak, onunla ilgili de bir karar alınacak"