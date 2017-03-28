Bruma 3 hafta forma giyemeyecek!
Galatasaraylı futbolcu Armindo Bruma'nın, milli takımda sağ uyluk adalesinden sakatlandığı duyuruldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Portekiz 21 Yaş Altı Milli Takım kampında sakatlanan oyuncumuz Bruma'nın yapılan ileri tetkiklerinde, sağ uyluk arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir." denildi.
Portekizli oyuncu için 3 haftalık bir tedavi programının öngörüldüğü bildirildi.
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 16:55
- "Kumpasçıları herkes görecek”
Toplam 8
Yorum
mecit Bu M. Ali Aydınlar aklansınlar cezaları ben öderim demişti, bekleyecekmiyiz daha yoksa bu seneki transfer paralarını karşılayacakmı.
- Erdinç için yarış
Toplam 3
Yorum
Hazar Ceyhun BİRİLERİ DE BİZİM TAKIMLARIN ALTYAPI FUTBOLCULARI İÇİN KAPIŞSIN. 80 MİLYONLUK TÜRKİYE GÖZÜNÜ 3 MİLYON AVRUPALI'YA DİKMİŞ. AYIP BE...
- Dursun Özbek'ten flaş açıklama
Toplam 6
Yorum
istifa dursun özbek seneye uefa engeli yokta katılabilcenmi ligi 4 bitirebilicen o da tırabzon formdan düşerse düşmezse 5inciyiz İSTİFA,,,
Bruma 3 hafta forma giyemeyecek! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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