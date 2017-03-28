 Benzar’a yakın takip – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Benzar’a yakın takip

    Benzar’a yakın takip

    Sağ beke yıllardır aradığı bulamayan Cimbom'un son gözdesi ...

    Menajerlerin önerdiği 25 yaşındaki oyuncunun, Romanya-Danimarka maçında izlendiği öğrenildi. Hagi'nin de tavsiye ettiği 26 yaşındaki Benzar, kaptanlığını yaptığı Viitorul'da bu sezon 29 maçta 1 gol atıp, 6 asist gerçekleştirdi.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:52
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