Benzar’a yakın takip

Sağ beke yıllardır aradığı bulamayan Cimbom'un son gözdesi Romario Benzar...

Menajerlerin önerdiği 25 yaşındaki oyuncunun, Romanya-Danimarka maçında izlendiği öğrenildi. Hagi'nin de tavsiye ettiği 26 yaşındaki Benzar, kaptanlığını yaptığı Viitorul'da bu sezon 29 maçta 1 gol atıp, 6 asist gerçekleştirdi.