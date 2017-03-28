 Aslan’a Bruma müjdesi – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Aslan’a müjdesi

    Aslan’a Bruma müjdesi
    Portekiz U21 Milli Takımı'nda sakatlanan 'dan sevindirici haber geldi. Sağ arka adalesinden sakatlanan Portekizli yıldızın, ülkesinde gerçekleştirilen kontrollerinin sonucu, sarı-kırmızılı kulübe gönderildi. Yapılan incelemede, Bruma'nın bu hafta oynanacak Adanaspor karşılaşmasında oynamasına engel olmadığı ortaya çıktı.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:07
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