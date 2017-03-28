 Albayrak kolları sıvadı – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Albayrak kolları sıvadı

    Albayrak kolları sıvadı
    2018'deki seçimde başkan adayı olacağını açıklayan , kolları sıvadı. Sevilen ismin, güçlü yönetim için TFF Asbaşkanı Ali Dürüst, Celal Gürcan, Mete Başol ve Atilla Donat gibi camianın önde gelen isimlerini ikna etmeye çalıştığı; Taffarel, Tugay gibi efsane oyunculardan da takım için görüş aldığı konuşuluyor.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:48
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