 Aidata bağlanması hafif bir karar – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Aidata bağlanması hafif bir karar

    Aidata bağlanması hafif bir karar

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'cü hainler ve hakkında genel kurulda alınan skandal kararı ve sonrasında yaşananları değerlendirdi. , konuyla ilgili yaptığı açıklamada “ yönetiminin aldığı kararın aidata bağlı olarak alınmasını hafif buluyorum. En kötü ihtimalle yargılandıkları yerden bilgi ister ve ona göre karar verirlerdi. Galatasaray umarım eksik kalan kısmı da en kısa sürede telafi eder” diye konuştu.

    , Show TV, Habertürk ve Bloomberg ortak canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'ın Mali Genel Kurulu'nda FETÖ'cü hainler Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraç edilmemesiyle sonuçlanan skandal karar ile akabinde Galatasaray yönetiminin tescilli FETÖ'cüler Şükür ve Erdem'i ihraç biçimini eleştirdi. Erdoğan, hainlerin 'aidat ödememeleri' gerekçesiyle ihraç edilmesini "Hafif bir karar" olarak nitelendirdi.

    TÜRKİYE'DEN KAÇIP GİTTİLER
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamayı yaptı: "Doğrusu buradaki olayın sadece aidata dayalı bir olay olarak değerlendirilmesi bana çok hafif gelir. Niye çok hafif gelir? Çünkü bu kişiler Türkiye'den kaçmış mıdır? Kaçmıştır. Niye kaçmıştır? Demek ki FETÖ ile ilişkili olduklarına dair belgeler var. Bu belgelerin olduğunu bildikleri için bunlar hemen Türkiye'den kaçma yolunu uygun bulmuşlardır. Bundan daha güzel bir delil olur mu? Eğer suçlu değilsen kaçma. Böyle bir zan varsa, dur, yargılan. Nitekim burada olanlar var şu anda. Yargılanırsın, mahkeme kararını verir. Hüküm yersen, gidersin yatarsın aslanlar gibi sonra çıkarsın. Burası senin vatanın. Ama bunlar Türkiye'yi vatan olarak telakki etmeyenlerdir."

    TEMENNİ EDERİM Kİ DÜZELİR
    "Ayrıca bunların hakkında bir çok konuşulanlar var. Bunlar kaçıp gitmişler. G.Saray yönetiminin aldığı kararı, aidata bağlı olarak alınmasını ben hafif buluyorum. Bunların Aidat + FETÖ bağlantısıdır. En kötü ihtimalle G.Saray yönetimi, yargılandıkları yerden bunlarla ilgili bilgi ister ve bu bilgi üzerine kararını verirdi. Çok daha asil bir duruş olurdu. Şu andaki karar bana göre süreci geçiştirme anlamındadır. Salonda olan şeyler de ayrıca çirkin yaklaşımlardır. Temenni ederim ki G.Saray yönetimi eksik kalan kısmını da en kısa sürede telafi eder. Çünkü bu iki kişinin duruşları yeni değil, daha da farklı şeyleri var. Nitekim atılan o 5 kişinin 5'i de şu anda içeride."

    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:29
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