Aidata bağlanması hafif bir karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'cü hainler Hakan Şükür ve Arif Erdem hakkında genel kurulda alınan skandal kararı ve sonrasında yaşananları değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Galatasaray yönetiminin aldığı kararın aidata bağlı olarak alınmasını hafif buluyorum. En kötü ihtimalle yargılandıkları yerden bilgi ister ve ona göre karar verirlerdi. Galatasaray umarım eksik kalan kısmı da en kısa sürede telafi eder” diye konuştu.
TÜRKİYE'DEN KAÇIP GİTTİLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamayı yaptı: "Doğrusu buradaki olayın sadece aidata dayalı bir olay olarak değerlendirilmesi bana çok hafif gelir. Niye çok hafif gelir? Çünkü bu kişiler Türkiye'den kaçmış mıdır? Kaçmıştır. Niye kaçmıştır? Demek ki FETÖ ile ilişkili olduklarına dair belgeler var. Bu belgelerin olduğunu bildikleri için bunlar hemen Türkiye'den kaçma yolunu uygun bulmuşlardır. Bundan daha güzel bir delil olur mu? Eğer suçlu değilsen kaçma. Böyle bir zan varsa, dur, yargılan. Nitekim burada olanlar var şu anda. Yargılanırsın, mahkeme kararını verir. Hüküm yersen, gidersin yatarsın aslanlar gibi sonra çıkarsın. Burası senin vatanın. Ama bunlar Türkiye'yi vatan olarak telakki etmeyenlerdir."
TEMENNİ EDERİM Kİ DÜZELİR
"Ayrıca bunların hakkında bir çok konuşulanlar var. Bunlar kaçıp gitmişler. G.Saray yönetiminin aldığı kararı, aidata bağlı olarak alınmasını ben hafif buluyorum. Bunların Aidat + FETÖ bağlantısıdır. En kötü ihtimalle G.Saray yönetimi, yargılandıkları yerden bunlarla ilgili bilgi ister ve bu bilgi üzerine kararını verirdi. Çok daha asil bir duruş olurdu. Şu andaki karar bana göre süreci geçiştirme anlamındadır. Salonda olan şeyler de ayrıca çirkin yaklaşımlardır. Temenni ederim ki G.Saray yönetimi eksik kalan kısmını da en kısa sürede telafi eder. Çünkü bu iki kişinin duruşları yeni değil, daha da farklı şeyleri var. Nitekim atılan o 5 kişinin 5'i de şu anda içeride."
- 28 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:29
- Gençlik ateşi!
Toplam 1
Yorum
Ahmet Can Bu kadar gencin alındığı yerde ki bazıları artık gençlikten çıkmış. Yusuf Yazıcının alınmamasını çok saçma buluyorum. Yusuf bu takımda oynar
- Wesley Sneijder Galaxy yolunda
Toplam 16
Yorum
Neriman Chedjou, De Jong, Sneijder 33 Yaşındaki bu Oyuncular Acilen gönderilmeli.. Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Cengiz Ünder, Enes Ünal...
- Tolga Zengin çok moralsiz
Toplam 24
Yorum
Dmn30 Bakn beyler bjk tarftarlaridn 100 kisye sorsn tolga gondrilsin mi 80/90 u gondrilsin der bjk kalitesinde deglsin tolga szn snu git be abi.
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