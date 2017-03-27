Yeniden Janssen
G.Saray'ı devre arasında, "İlk senemi doldurmadan ayrılmam" diye reddeden Tottenham'ın 22 yaşındaki golcüsü Janssen için Cimbom yine devrede. İngiliz The Sun Gazetesi, Aslan'ın Londra'da şans bulamayan, kontratı 2020'de bitecek Hollandalı'yı iknaya çalıştığını öne sürdü.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
Yeniden Janssen haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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