Yeniden Janssen

G.Saray'ı devre arasında, "İlk senemi doldurmadan ayrılmam" diye reddeden Tottenham'ın 22 yaşındaki golcüsü Janssen için Cimbom yine devrede. İngiliz The Sun Gazetesi, Aslan'ın Londra'da şans bulamayan, kontratı 2020'de bitecek Hollandalı'yı iknaya çalıştığını öne sürdü.