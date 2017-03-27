Wesley Sneijder Galaxy yolunda
Ayrılık sinyali veren Wes, ABD yolcusu.
Ülkesinin Algemeen Dagblad Gazetesi'ne G.Saray'ın büyük borçları olduğunu ve yönetimin yapacağı yatırımların rotasını belirleyeceğini vurgulayan Wesley Sneijder, kariyerine ABD veya Hollanda'da devam edebileceğinin sinyallerini vermişti.
Igor Tudor'un da gelecek planlarında yer almadığı konuşulan, sözleşmesinde '7.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan Hollandalı yıldıza, daha önce ilgisi olan ABD'nin Los Angeles Galaxy takımının bu gelişmeler üzerine ciddi bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Igor Tudor'un da gelecek planlarında yer almadığı konuşulan, sözleşmesinde '7.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan Hollandalı yıldıza, daha önce ilgisi olan ABD'nin Los Angeles Galaxy takımının bu gelişmeler üzerine ciddi bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
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