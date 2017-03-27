 Wesley Sneijder Galaxy yolunda – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    Galaxy yolunda

    Wesley Sneijder Galaxy yolunda

    Ayrılık sinyali veren Wes, ABD yolcusu.

    Ülkesinin Algemeen Dagblad Gazetesi'ne G.Saray'ın büyük borçları olduğunu ve yönetimin yapacağı yatırımların rotasını belirleyeceğini vurgulayan Wesley Sneijder, kariyerine ABD veya Hollanda'da devam edebileceğinin sinyallerini vermişti.

    Igor Tudor'un da gelecek planlarında yer almadığı konuşulan, sözleşmesinde '7.5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi bulunan Hollandalı yıldıza, daha önce ilgisi olan ABD'nin Los Angeles Galaxy takımının bu gelişmeler üzerine ciddi bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:26
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