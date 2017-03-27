Vukuatlı muhabir
Galatasaray kongre üyesi olan ve genel kurulda söz alarak konuşan DHA muhabiri Kadir Çetinçalı, "15 yıldır bu ülkeyi yönetenler, her türlü hatalarını bir şekilde affettirdiler, yanıldılar, şaşırdılar. Onların yanılma hakkı var da bizim Torinolu Şabanımız'ın (Hakan Şükür) niye olmasın?" dedi.
"Yanılma hakkı" var dediği Hakan Şükür'ün FETÖ'den firari olduğu gerçeğini gözardı eden Çetinçalı, geçmişte hükümet aleyhtarı tweetleriyle gündeme gelmişti. Öyle ki 3 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a twitterda hakaret etmiş, ardından mesajı silmişti. Bu olay sonrası Vatan gazetesindeki köşesine son verilirken, Doğan Grubu'nda işe başlamıştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Çetinçalı'ya sosyal medyadan yoğun tepki gösterdi.
"ÇETİNÇALI NEDEN HALA ATILMADI?"
Galatasaray'ın önceki gün düzenlenen mali genel kurulu skandal görüntülere sahne olmuş firari FETÖ'cüler Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraç edilmesi reddedilmişti.
İhraçların görüşülmesinden önce sahneye çıkıp açıkça FETÖ propagandası yapıp örgüt militanları Hakan Şükür ve Arif Erdem'i savunup devleti suçlayan Doğan medyasının muhabiri Kadir Çetinçalı halen G. Saray'da kongre üyesi.
Alınan skandal karara gelen büyük tepkiler üzerine Galatasaray yönetimi bugün yapılan acil toplantı sonrasında FETÖ ile bağı açıkca belli olan Hakan Şükür ve Arif Erdem ile bağlarını kopardı. Ancak Genel Kurul'da açıkça örgüt propagandası yapan kongre üyesi Kadir Çetinçalı'nın halen görevde olması tepkilere neden oldu.
İşte sosyal medyadaki tepkiler:
- Fetonun köpekleri, Hakan şükür ve arif erdem Gs dan ihraç edilmiştir.Yetmez orda el kaldıranlar, ve kadir çetinçalı hesap vermelidir.
- Kadir Çetinçalı ne oldu? O aidatlarını ödemiş mi? @GalatasaraySK
- @kadircetincali Ulan ne pisliksin sen ! Alenen Fetöcüsün ve bunu mertçe söyleyemeyecek kadar alçaksın.
- Olayın bas sorumlusu o hakan'i alkislatan kadir çetincali adındaki fetocudur yoksa dün ihraç edilirdi o hainler
- Bir Galatasaray lı olarak böyle hainler i Galatasaray da görmekten utanıyorum pis provokatör
- FETÖcü teröristler Hakan Şükür ve Arif Erdem'e sahip çıkan Kadir Çetinçalı'nın Galatasarayda üyeliğinin sürmesi millet ve devlete ihanettir.
- Kadir çetinçalı denen hain'de ihraç edilmeli
- @kadircetincali kesinlikle buda ihraç edilip mutlaka soruşturma açılmalı.
- Hakan şükür arif erdem 'in kovulması yetmez kadir çetinçalı'da ihraç edilmeli...
"ÇETİNÇALI NEDEN HALA ATILMADI?"
Galatasaray'ın önceki gün düzenlenen mali genel kurulu skandal görüntülere sahne olmuş firari FETÖ'cüler Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraç edilmesi reddedilmişti.
İhraçların görüşülmesinden önce sahneye çıkıp açıkça FETÖ propagandası yapıp örgüt militanları Hakan Şükür ve Arif Erdem'i savunup devleti suçlayan Doğan medyasının muhabiri Kadir Çetinçalı halen G. Saray'da kongre üyesi.
Alınan skandal karara gelen büyük tepkiler üzerine Galatasaray yönetimi bugün yapılan acil toplantı sonrasında FETÖ ile bağı açıkca belli olan Hakan Şükür ve Arif Erdem ile bağlarını kopardı. Ancak Genel Kurul'da açıkça örgüt propagandası yapan kongre üyesi Kadir Çetinçalı'nın halen görevde olması tepkilere neden oldu.
İşte sosyal medyadaki tepkiler:
- Fetonun köpekleri, Hakan şükür ve arif erdem Gs dan ihraç edilmiştir.Yetmez orda el kaldıranlar, ve kadir çetinçalı hesap vermelidir.
- Kadir Çetinçalı ne oldu? O aidatlarını ödemiş mi? @GalatasaraySK
- @kadircetincali Ulan ne pisliksin sen ! Alenen Fetöcüsün ve bunu mertçe söyleyemeyecek kadar alçaksın.
- Olayın bas sorumlusu o hakan'i alkislatan kadir çetincali adındaki fetocudur yoksa dün ihraç edilirdi o hainler
- Bir Galatasaray lı olarak böyle hainler i Galatasaray da görmekten utanıyorum pis provokatör
- FETÖcü teröristler Hakan Şükür ve Arif Erdem'e sahip çıkan Kadir Çetinçalı'nın Galatasarayda üyeliğinin sürmesi millet ve devlete ihanettir.
- Kadir çetinçalı denen hain'de ihraç edilmeli
- @kadircetincali kesinlikle buda ihraç edilip mutlaka soruşturma açılmalı.
- Hakan şükür arif erdem 'in kovulması yetmez kadir çetinçalı'da ihraç edilmeli...
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:27
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
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