 U16 maçında kavga – Fotomaç – 27 Mart 2017
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    27 Mart 2017, Pazartesi
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    U16 maçında kavga

    U16 maçında kavga

    U16 Ligi'ndeki - derbisinde tribünde olay çıktı.

    Velilerin tartışmasına taraftar grupları karıştı. Hakemler soyunma odasına giderken, kadın ve çocukların ezilme tehlikesi geçirdiği bildirildi. Güvenlik sağlanınca yeniden başlayan maçı sarı-kırmızılılar 1-0 kazanmayı başardı.

    ASLAN UZAK ARA LİDER
    Olaylara sahne olan 'la U16 derbisini Işık Kaan Arslan'ın golüyle 1-0 kazanan sarı- kırmızılı gençler uzak ara liderliğini sürdürdü. Karşılaşmaya çıkmadan önce takipçisi siyah-beyazlılar'ın 10 puan önünde yer alan Aslan, bu galibiyetle puanını 68'e yükseltti ve farkı 13'e çıkardı.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:48
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