U16 maçında kavga
U16 Ligi'ndeki Galatasaray-Beşiktaş derbisinde tribünde olay çıktı.
Velilerin tartışmasına taraftar grupları karıştı. Hakemler soyunma odasına giderken, kadın ve çocukların ezilme tehlikesi geçirdiği bildirildi. Güvenlik sağlanınca yeniden başlayan maçı sarı-kırmızılılar 1-0 kazanmayı başardı.
ASLAN UZAK ARA LİDER
Olaylara sahne olan Beşiktaş'la U16 derbisini Işık Kaan Arslan'ın golüyle 1-0 kazanan sarı- kırmızılı gençler uzak ara liderliğini sürdürdü. Karşılaşmaya çıkmadan önce takipçisi siyah-beyazlılar'ın 10 puan önünde yer alan Aslan, bu galibiyetle puanını 68'e yükseltti ve farkı 13'e çıkardı.
ASLAN UZAK ARA LİDER
Olaylara sahne olan Beşiktaş'la U16 derbisini Işık Kaan Arslan'ın golüyle 1-0 kazanan sarı- kırmızılı gençler uzak ara liderliğini sürdürdü. Karşılaşmaya çıkmadan önce takipçisi siyah-beyazlılar'ın 10 puan önünde yer alan Aslan, bu galibiyetle puanını 68'e yükseltti ve farkı 13'e çıkardı.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
U16 maçında kavga haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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