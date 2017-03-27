 Mali Genel Kurul’da Ali Cengiz Oyunu! – Fotomaç – 27 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Mart 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Mali Genel Kurul’da Ali Cengiz Oyunu!

    Mali Genel Kurul’da Ali Cengiz Oyunu!

    FOTOMAÇ, 'daki skandal kararın perde arkasında yaşanaları açıklıyor. Galatasaray’ın önceki gün yapılan yıllık olağan genel kurulunda ’cü hainler ve ’in kovulmasını engellemek için türlü dolaplar döndü.

    FOTOMAÇ ÖZEL HABER / yıllık olağan genel kurulunda 'den dolayı disiplin cezası alan 7 üyenin ihracı hakkında yapılan oylamanın skandala dönüşmesinin yankıları sürüyor. Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüpten ihraçları oy çokluğu ile reddedilirken, diğer 6 üye (eski savcı Zekeriya Öz, eski valiler Şahabettin Harput ve Hüseyin Avni Mutlu, iş adamları Hazım Sesli ve Mehmet Koçarslan ile eski futbolcu İsmail Demiriz) oy çokluğu ile kulüpten ihraç edildi. ve için 'ret' kararı veren üyeler, 2000'de kazanılan UEFA Kupası'na gösterdikleri hassasiyeti, 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan darbe girişimi için gösteremediler…

    YABANCILAR OY KULLANDI
    Galatasaray Lisesi mezunu üyelerin çoğu FETÖ ile ilişkisi olan bu 7 ismin tamamının ihraç edilmesi yönünde oy kullandı ancak oylama saat 20.00'yi geçtikten sonra yapıldığı için salonda çoğunluk sağlanamadı. Hayır oyu verecek olanlar, salonda kalan az sayıdaki üyeye baskı yaparken, ayrıca salonu terk edenlerin kartları ile yabancıların içeriye girmelerine ve FETÖ'cü hainler Hakan Şükür ile Arif Erdem'in kovulmaması için oy kullanmalarına vesile oldular.
    1. 27 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mali Genel Kurul’da Ali Cengiz Oyunu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.