Mali Genel Kurul’da Ali Cengiz Oyunu!
FOTOMAÇ, Galatasaray'daki skandal kararın perde arkasında yaşanaları açıklıyor. Galatasaray’ın önceki gün yapılan yıllık olağan genel kurulunda FETÖ’cü hainler Hakan Şükür ve Arif Erdem’in kovulmasını engellemek için türlü dolaplar döndü.
FOTOMAÇ ÖZEL HABER / Galatasaray yıllık olağan genel kurulunda FETÖ'den dolayı disiplin cezası alan 7 üyenin ihracı hakkında yapılan oylamanın skandala dönüşmesinin yankıları sürüyor. Hakan Şükür ve Arif Erdem'in kulüpten ihraçları oy çokluğu ile reddedilirken, diğer 6 üye (eski savcı Zekeriya Öz, eski valiler Şahabettin Harput ve Hüseyin Avni Mutlu, iş adamları Hazım Sesli ve Mehmet Koçarslan ile eski futbolcu İsmail Demiriz) oy çokluğu ile kulüpten ihraç edildi. Hakan Şükür ve Arif Erdem için 'ret' kararı veren üyeler, 2000'de kazanılan UEFA Kupası'na gösterdikleri hassasiyeti, 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılan darbe girişimi için gösteremediler…
YABANCILAR OY KULLANDI
Galatasaray Lisesi mezunu üyelerin çoğu FETÖ ile ilişkisi olan bu 7 ismin tamamının ihraç edilmesi yönünde oy kullandı ancak oylama saat 20.00'yi geçtikten sonra yapıldığı için salonda çoğunluk sağlanamadı. Hayır oyu verecek olanlar, salonda kalan az sayıdaki üyeye baskı yaparken, ayrıca salonu terk edenlerin kartları ile yabancıların içeriye girmelerine ve FETÖ'cü hainler Hakan Şükür ile Arif Erdem'in kovulmaması için oy kullanmalarına vesile oldular.
YABANCILAR OY KULLANDI
Galatasaray Lisesi mezunu üyelerin çoğu FETÖ ile ilişkisi olan bu 7 ismin tamamının ihraç edilmesi yönünde oy kullandı ancak oylama saat 20.00'yi geçtikten sonra yapıldığı için salonda çoğunluk sağlanamadı. Hayır oyu verecek olanlar, salonda kalan az sayıdaki üyeye baskı yaparken, ayrıca salonu terk edenlerin kartları ile yabancıların içeriye girmelerine ve FETÖ'cü hainler Hakan Şükür ile Arif Erdem'in kovulmaması için oy kullanmalarına vesile oldular.
- 27 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. bunada taraftar karar versın kımı izlemek istıyolarsa ona göre kural yapılsın bu ugulama şuan zarardan başka bişey getirmez.
- Cumhurbaşkanımız en büyük destekçimiz
Toplam 11
Yorum
.. iyice dibe vururuz yabancı yıldızlar varken stada gelmeyen seyırcı türk oyuncuları ızlemeye hiç gelmez kuralı degiştirmek buyuk şaçmalıktır
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